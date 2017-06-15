Система tax free заработает в России с 1 октября

Внедрение в России системы tax free с 1 октября 2017 г. потребует в этом году расходов в размере 260 млн руб., сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы обсудим поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы tax free. У нас система заработает с 1 октября этого года. Иностранцы, которые будут покидать нашу страну, смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных здесь товаров», - сказал он на заседании правительства.

По его словам, сейчас речь идёт о 18% за минусом процента компании, которая будет оператором этой системы.

«Естественно, речь идёт о жителях тех государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн руб., но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счёт роста розничного товарооборота», - сказал премьер.

Правительство на заседании в четверг рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, вводящие систему компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретённых в России товаров.