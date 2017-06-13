Правительственная комиссия одобрила законопроект о введении в России tax free

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров - так называемой системе tax free. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Проект закона, подготовленный Минфином, вносит поправки в ст. 88 и гл. 21 Налогового кодекса. Кодекс предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей возможность такой компенсации. Законопроект также предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками - организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физическим лицам, отмечается в материалах пресс-службы кабмина.

Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

В апреле стало известно, что система tax free в пилотном режиме, который планируется запустить осенью этого года, будет работать в 40 магазинах России. «Сначала эта система охватит наиболее крупные города - Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В этой системе будут участвовать более 40 торговых точек. По мере развития системы количество городов будет увеличиваться», – говорил министр финансов Антон Силуанов.

Сумма покупки, с которой можно будет получить возмещение НДС, составит 10 000 руб., уточнил министр. Возврат будет осуществляться после отметки таможенного органа в торговой точке или при выезде за рубеж.