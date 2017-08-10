ФАС проверит «Аэрофлот», S7 и «Якутию»
Ведомство заподозрило авиакомпании в ценовом сговоре
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В июле «Аэрофлот», S7 и «Якутия» существенно повысили стоимость пассажирских перевозок по маршруту Якутск-Москва-Якутск, приводит пример ФАС
А. Гордеев / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь» (S7 Airlines) и «Якутия» на наличие ценового сговора, говорится в сообщении ФАС. Поводом для проверки стали многочисленные сообщения СМИ, указывающие на наличие признаков нарушения авиакомпаниями антимонопольного законодательства, уточняет ведомство.
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