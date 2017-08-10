Evraz может продать еще один украинский актив
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Evraz рассматривает возможности продажи украинского завода «Евраз Южкокс». Об этом рассказал Александр Фролов в ходе телефонной конференции с журналистами после объявления финансовых результатов компании за первое полугодие 2017 г.
Всего у Evraz было три актива на территории Украины: Днепропетровский завод им. Петровского, «Южкокс» и «Сухая балка». В конце мая текущего года «Сухая балка» была продана. Сейчас компания рассматривает варианты продажи «Южкокса». «У нас есть понимание того, как мы это можем сделать, но какие будут условия продажи актива и сколько на это потребуется времени, пока оценить сложно», - заявил Фролов. Днепропетровский завод компания продавать не планирует, его работу оценивает как стабильную и эффективную. «Мы видим потенциал для создания дополнительной стоимости на площадке», - добавил Фролов.
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