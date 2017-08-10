Промышленность

Evraz может продать еще один украинский актив

Компания хочет избавиться от завода «Евраз Южкокс»

Evraz рассматривает возможности продажи украинского завода «Евраз Южкокс». Об этом рассказал Александр Фролов в ходе телефонной конференции с журналистами после объявления финансовых результатов компании за первое полугодие 2017 г.

Всего у Evraz было три актива на территории Украины: Днепропетровский завод им. Петровского, «Южкокс» и «Сухая балка». В конце мая текущего года «Сухая балка» была продана. Сейчас компания рассматривает варианты продажи «Южкокса». «У нас есть понимание того, как мы это можем сделать, но какие будут условия продажи актива и сколько на это потребуется времени, пока оценить сложно», - заявил Фролов. Днепропетровский завод компания продавать не планирует, его работу оценивает как стабильную и эффективную. «Мы видим потенциал для создания дополнительной стоимости на площадке», - добавил Фролов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике