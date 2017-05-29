Промышленность
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Evraz постепенно уходит с Украины

Украинский завод Evraz купил знакомый Романа Абрамовича

Украинский бизнесмен Александр Ярославский готов заплатить за крупного производителя железной руды $110 млн

Evraz продает 100% Kadish Limited, которая владеет крупнейшим на Украине производителем железной руды – «Evraz Суха Балка». Покупатель – Berklemond Investments Ltd., которая входит в DCH Group Александра Ярославского. Об этом сообщили Evraz и DCH Group. Сумма сделки – $110 млн, но она может быть скорректирована с учетом актуальных данных по капиталу и долгу предприятия. Оплата пройдет в несколько этапов, первый транш в $25 млн поступит в течение двух дней после подписания документов, остальная сумма – до конца года, сообщает Evraz.

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