Украинский завод Evraz купил знакомый Романа Абрамовича

Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Evraz постепенно уходит с Украины

Это уже второе предприятие на Украине, которое Evraz решил продать Evraz

Evraz продает 100% Kadish Limited, которая владеет крупнейшим на Украине производителем железной руды – «Evraz Суха Балка». Покупатель – Berklemond Investments Ltd., которая входит в DCH Group Александра Ярославского. Об этом сообщили Evraz и DCH Group. Сумма сделки – $110 млн, но она может быть скорректирована с учетом актуальных данных по капиталу и долгу предприятия. Оплата пройдет в несколько этапов, первый транш в $25 млн поступит в течение двух дней после подписания документов, остальная сумма – до конца года, сообщает Evraz.