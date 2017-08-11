УФАС оштрафует петербургский «Пассажиравтотранс»
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Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудит административное дело против СПб ГУП «Пассажиравтотранс» за непредоставление информации, сообщила представитель антимонопольного ведомства. Это было решено на заседании комиссии ведомства 9 августа. Представитель «Пассажиравтотранса» отказался от комментариев.
В УФАС пожаловались пять пассажирских перевозчиков, среди которых ОО «СКСавто» (ездит на Валдай), ООО «Вытегорское ПАТП» (в Вытегру), АО «Совавто-С.Петербург» (в Лаппеенранту и другие города Финляндии), говорит представитель УФАС. Компании недовольны условиями работы на городском вокзале. «Пассажиравтотранс» предоставляет услуги перевозчикам по продаже билетов, но берет за это комиссию. Ее величина зависит от длины маршрута, заявляют перевозчики: чем длиннее маршрут, тем дороже билет и, соответственно, больше комиссия. Компания считают, что это ущемляет их права.
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