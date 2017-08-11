В Петербурге автомобили плохо продаются через интернет
Более 90% онлайн-клиентов все равно приходят в дилерский центр
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Более 90% онлайн-клиентов все равно приходят в дилерский центр
Е. Егоров / Ведомости
За семь месяцев 2017 г. сервис продажи автомобилей Carmart продал 115 машин, 80 из них - с пробегом, сообщил его гендиректор Вадим Арустамян. Carmart работает с ноября 2016 г., в проект, в том числе создание сайта, был вложен $1 млн, компания рассчитывала продавать до 50 автомобилей в месяц. Carmart - проект автохолдинга «Максимум». В июле на сайте Carmart были доступны 35 моделей новых автомобилей восьми брендов, которые продает холдинг (Hyundai, Ford, Mitsubishi, Honda, Suzuki, УАЗ, SsangYong и Lifan): 536 новых машин и 465 подержанных. В Петербурге больше никто не продает машины через интернет.
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