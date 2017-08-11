ТЭК

Шредер и Новак номинированы в совет директоров «Роснефти»

Сейчас в совете директоров девять членов, на внеочередном собрании в сентябре его состав может быть увеличен

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и министр энергетики Александр Новак номинированы в совет директоров «Роснефти», говорится в постановлении правительства. Новак номинирован в совет от государства, Шредер в качестве независимого директора, следует из постановления.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
ardvd
18:03 11.08.2017
Неплохо левачат ребята. Интересно, сколько они имеют от присутствия на заседаниях Совета и на что расходуют эти доходы.
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике