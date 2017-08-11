Шредер и Новак номинированы в совет директоров «Роснефти»
Сейчас в совете директоров девять членов, на внеочередном собрании в сентябре его состав может быть увеличен
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Шредер номинирован в качестве независимого директора
Michael Probst / AP
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и министр энергетики Александр Новак номинированы в совет директоров «Роснефти», говорится в постановлении правительства. Новак номинирован в совет от государства, Шредер в качестве независимого директора, следует из постановления.
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