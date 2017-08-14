Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Олимпийский киберспорт
Киберспорт может стать олимпийским видом спорта
Его популярность растет, а оборот индустрии приближается к $1 млрд
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Киберспорт – это открытые соревнования пользователей известных компьютерных игр
Eckehard Schulz / AP
Киберспортивные соревнования могут включить в список Олимпийских игр 2024 г., рассказал член Международного олимпийского комитета (МОК), сопредседатель заявочного комитета Парижа Тони Эстангет в интервью Associated Press, он обсудит эту возможность с организаторами киберспортивных соревнований и с МОКом.
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