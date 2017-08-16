Промышленность
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Россия озолотит мир

Российским золотодобытчикам помогают цены

Рост цен на золото, несмотря на укрепление рубля, позволяет российским золотодобытчикам инвестировать в новые мощности

В 2016 г. на долю российских производителей пришлось 35% мировой добычи золота, по данным Thomson Reuters. В России было произведено 297,4 т золота, что на 1,2% больше показателей 2015 г. Большая часть добычи (62%) пришлась на долю 10 крупнейших компаний (см. график). В 2017 г., по прогнозам Союза золотопромышленников, производство золота в России вырастет на 2–2,5%.

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