Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Россия озолотит мир
Российским золотодобытчикам помогают цены
Рост цен на золото, несмотря на укрепление рубля, позволяет российским золотодобытчикам инвестировать в новые мощности
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88% респондентов, участвовавших в опросе EY, назвали ключевым фактором роста добычи золота в России разработку новых крупных месторождений
«Полюс Золото»
В 2016 г. на долю российских производителей пришлось 35% мировой добычи золота, по данным Thomson Reuters. В России было произведено 297,4 т золота, что на 1,2% больше показателей 2015 г. Большая часть добычи (62%) пришлась на долю 10 крупнейших компаний (см. график). В 2017 г., по прогнозам Союза золотопромышленников, производство золота в России вырастет на 2–2,5%.
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