Дмитрий Гришин снова инвестировал в велопрокаты
На этот раз его фонд вместе с партнерами вложил $45 млн в сингапурский прокат Obike
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Obike планирует использовать средства, привлеченные в ходе раунда, на международную экспансию
Simon Dawson / Bloomberg
Сингапурский стартап Obike по аренде велосипедов привлек $45 млн от различных инвесторов. Это уже второй раунд инвестиций в него. В пуле инвесторов нынешнего раунда - компания Grishin Robotics, рассказал ее представитель, а также крупная транспортная платформа. Он не раскрывает, какую именно долю партнеры получили в стартапе, но говорит, что это одна из самых крупных сделок в Южной Азии.
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