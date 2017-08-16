Дмитрий Гришин снова инвестировал в велопрокаты

На этот раз его фонд вместе с партнерами вложил $45 млн в сингапурский прокат Obike

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Obike планирует использовать средства, привлеченные в ходе раунда, на международную экспансию Simon Dawson / Bloomberg

Сингапурский стартап Obike по аренде велосипедов привлек $45 млн от различных инвесторов. Это уже второй раунд инвестиций в него. В пуле инвесторов нынешнего раунда - компания Grishin Robotics, рассказал ее представитель, а также крупная транспортная платформа. Он не раскрывает, какую именно долю партнеры получили в стартапе, но говорит, что это одна из самых крупных сделок в Южной Азии.