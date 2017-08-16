Торговля и услуги

Дмитрий Гришин снова инвестировал в велопрокаты

На этот раз его фонд вместе с партнерами вложил $45 млн в сингапурский прокат Obike

Сингапурский стартап Obike по аренде велосипедов привлек $45 млн от различных инвесторов. Это уже второй раунд инвестиций в него. В пуле инвесторов нынешнего раунда - компания Grishin Robotics, рассказал ее представитель, а также крупная транспортная платформа. Он не раскрывает, какую именно долю партнеры получили в стартапе, но говорит, что это одна из самых крупных сделок в Южной Азии.

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