Фонд Дмитрия Гришина инвестировал в гонконгский прокат велосипедов совместно с Alibaba

Gobee.bike собирает в облачное хранилище информацию о расположении велосипедов и о том, как часто, как долго и где гонконгцы используют велосипеды Long Hei Chan / Pacific Press / ZUMA / ТАСС

Венчурный фонд Grishin Robotics вместе с китайским Alibaba Entrepreneurs Fund вложили $9 млн в гонконгский велопрокат Gobee.bike, сообщил представитель Grishin Robotics. По его словам, фонд Дмитрия Гришина вложил больше фонда Alibaba, но инвесторы не раскрывают полученные доли компании.

Gobee.bike была создана в феврале 2017 г., рассказывает основатель Grishin Robotics Дмитрий Гришин. Привлеченные средства компания намерена потратить на расширение сети в Гонконге, говорит Гришин. Отличие гонконгского проката от московского состоит в том, что у велосипедов нет закрепленных в одном месте станций. Пользователь ищет велосипед для поездки с помощью мобильного приложения, на карту которого нанесено расположение велосипедов. Соответственно, каждый велосипед оборудован системой gps.

Количество краж, по словам Гришина, минимально благодаря отслеживанию gps-координат каждого велосипеда и ответственности жителей Гонконга. Ту же особенность он отметил в поведении американцев, которые пользуются прокатом Spin в Сиэтле и Южном Сан-Франциско. Spin — тоже из портфеля фонда Гришина и тоже представляет собой аренду велосипедов без привязки к конкретным станциям.

Grishin Robotics вложился в американский прокат в мае этого года, став лидером раунда в $8 млн, сообщает основатель фонда.

Gobee.bike собирает в облачное хранилище информацию о расположении велосипедов, о том, как часто, как долго и где гонконгцы используют велосипеды, и анализирует полученные данные, чтобы помочь оптимизировать транспортную систему города, сократив поездки жителей на машинах, объясняет Гришин.

Дмитрий Гришин - сооснователь Mail.Ru Group. В 2012 г. Гришин основал венчурный фонд Grishin Robotics с капиталом в $100 млн. Фонд инвестирует в робототехнику, интернет вещей и программное обеспечение. Сделка с Gobee.bike стала крупнейшей в истории фонда, по словам его представителя.

Alibaba Entrepreneurs Fund - некоммерческий фонд поддержки гонконгских и тайваньских предпринимателей, созданный Alibaba Group, китайской компанией, в которую входит крупнейший в стране интернет-ритейлер Alibaba.com.