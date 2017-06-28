Дмитрий Гришин и певица Шакира инвестировали в игровой смартфон Wonder

Соинвесторами в этом раунде стали в том числе футболист Жерар Пике и певица Шакира Manu Fernandez / AP

Фонд Grishin Robotics, основанный председателем совета директоров Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, стал лидирующем инвестором в раунде инвестиций в американскую компанию Wonder. Об этом говорится в сообщении фонда. Общий объем инвестиций составил $14 млн, полученную в компании долю Grishin Robotics не раскрывает.

Соинвесторами в этом раунде стали производитель электроники TCL, фонд сооснователя Palantir Джо Лонсдейла 8VC (инвестор в Oculus и Hyperloop One), Moonshots Capital (инвестор в LinkedIn и Pandora) и несколько бизнес-ангелов, включая международных футбольных звезд Жерара Пике и Неймара и обладательницу двух премий Грэмми певицу Шакиру. Ранее в Wonder инвестировали основатель SEGA Хаяао Накаяма и создатель Atari Нолан Бушнелл.

Компания Wonder работает над созданием новой мобильной экосистемы, ориентированной на геймеров и широкую аудиторию потребителей «развлекательного» контента, говорится в сообщении. В частности, она разрабатывает устройство, которое можно назвать гибридом смартфона и игровой консоли.

Детали проекта неизвестны – они держатся в секрете. Сама компания основана выходцами из Microsoft, HTC, Disney, Apple, Sony, Activision, Riot Games, Google и Facebook.

Компания не раскрывает подробности нового продукта, но инвесторы знают о нем в деталях, сказал «Ведомостям» Дмитрий Гришин. По его словам, это «суперновый» смартфон, полностью сфокусированный на играх. Сейчас две основные модели на этом рынке – разработка игр либо создание игровых консолей, говорит он, и мало кто может удачно скомпилировать игры и железо. «Мы надеемся, что Wonder это удастся», - резюмировал Гришин.

Издание Techcrunch в марте этого года описывало компанию Wonder так: «Это никем не замеченная новая игровая компания со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, которая создала страницу с формой регистрации на сайте и сообщила о планах мирового господства на игровом рынке». Wonder весной начала кампанию по продвижению своего будущего продукта, которую назвала Alpha Program, и предложила желающим оставить свои контакты и получать информацию о продукте. Вся информация держится в секрете, но люди, которые стоят за компанией, впечатляют, отмечал Techcrunch.

Фонд Grishin Robotics основан Дмитрием Гришиным в 2012 г., изначально его объем составлял $25 млн. В прошлом году Гришин запустил второй фонд с тем же названием, уже на $100 млн. И если первый фонд он делал на личные деньги, то во втором к нему присоединились инвесторы из США и Европы.