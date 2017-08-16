Superjet стал надежнее

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Средний налет самолетов SSJ100 у российских авиакомпаний в 2016 г. составил 3–3,7 ч в сутки на списочную машину, рассказывали три человека, близких к Минтрансу Максим Стулов / Ведомости

С июля 2016 г. по июнь 2017 г. эксплуатационная надежность парка самолетов Sukhoi Superjet SSJ100 увеличилась с 96,64 до 97,85%, сообщила пресс-служба «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС). Количество отказов и неисправностей на 1000 часов полета (показатель К1000) в июне 2017 г. сократилось до 89,6, что на 40% лучше, чем годом ранее. Регулярность вылета по парку в июне 2017 г. составила 97,87% против 96,99% в июле 2016 г.

Во вторник РБК опубликовал данные исследования надежности парка, которое провела сама ГСС совместно с итальянской Alenia Aermacchi (до 2016 г. была миноритарным акционером ГСС, но вышла из капитала, теперь ГСС на 100% контролируется Объединенной авиастроительной корпорацией). Средний показатель надежности в апреле 2016 г. - марте 2017 г. составил 97,3%, при этом за год он снизился на 0,25 процентных пункта, писал РБК.

Так как эти данные охватывают разные периоды, то не противоречат друг другу.

ГСС постоянно реализует программу повышения надежности и исправности парка SSJ100, которая охватывает весь спектр направлений поддержки эксплуатанта и состоит из обширного плана конструктивных, производственных, информационных, организационных мероприятий, большая часть из которых уже внедрена, сообщает пресс-служба ГСС.