«Аэрофлот» подал новый иск к производителю SSJ100

«Аэрофлот» – крупнейший эксплуатант SSJ100 Д. Гришкин / Ведомости

Еще один иск «Аэрофлота» к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) зарегистрировал арбитраж Москвы 29 мая. Предмет иска на сайте суда не указан, представители сторон его не комментируют. Скорее всего, иск связан с взысканием штрафов за поломки судов, говорит человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет ГСС). Оснований для исков много – «Аэрофлот» может потребовать компенсации за то, что SSJ100 не соответствует заявленным характеристикам по массе и потреблению топлива, говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот». В конце апреля «Аэрофлот» уже потребовал от ГСС 576 млн руб. субсидий на лизинг 10 самолетов (не получил их из федерального бюджета, ГСС обязалась компенсировать).