Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: ГСС получила новый иск
«Аэрофлот» подал новый иск к производителю SSJ100
Сумма требований – 2,1 млрд рублей. Это могут быть штрафы за поломки SSJ100
- Александр Воробьев
- / Ведомости
«Аэрофлот» – крупнейший эксплуатант SSJ100
Д. Гришкин / Ведомости
Еще один иск «Аэрофлота» к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) зарегистрировал арбитраж Москвы 29 мая. Предмет иска на сайте суда не указан, представители сторон его не комментируют. Скорее всего, иск связан с взысканием штрафов за поломки судов, говорит человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет ГСС). Оснований для исков много – «Аэрофлот» может потребовать компенсации за то, что SSJ100 не соответствует заявленным характеристикам по массе и потреблению топлива, говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот». В конце апреля «Аэрофлот» уже потребовал от ГСС 576 млн руб. субсидий на лизинг 10 самолетов (не получил их из федерального бюджета, ГСС обязалась компенсировать).
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