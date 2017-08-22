Сбербанк предложил «Транснефти» мировое соглашение
Суд рассматривает иск монополии к банку на 67 млрд рублей
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Завтра, 23 августа, Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Сбербанка
Евгений Разумный / Ведомости
17 августа Сбербанк направил «Транснефти» предложение о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по сделке с производными инструментами, в результате которой компания потеряла около 67 млрд руб, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительное письмо к проекту мирового соглашения.
«Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения отвечает интересам Сбербанка и «Транснефти» и будет содействовать развитию партнерских деловых отношений», - говорится в письме.
Представитель «Транснефти» подтвердил, что компания получила документ под названием «мировое соглашение» от Сбербанка. Содержание документа ни он, ни представитель Сбербанка не раскрывают.
Суть дела
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