Сбербанк предложил «Транснефти» мировое соглашение

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Завтра, 23 августа, Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Сбербанка Евгений Разумный / Ведомости

17 августа Сбербанк направил «Транснефти» предложение о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по сделке с производными инструментами, в результате которой компания потеряла около 67 млрд руб, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительное письмо к проекту мирового соглашения.

«Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения отвечает интересам Сбербанка и «Транснефти» и будет содействовать развитию партнерских деловых отношений», - говорится в письме.

Представитель «Транснефти» подтвердил, что компания получила документ под названием «мировое соглашение» от Сбербанка. Содержание документа ни он, ни представитель Сбербанка не раскрывают.

Суть дела