Промышленность
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Взлет накануне падения

Цены металлов бьют рекорды

Эксперты советуют инвестировать сейчас, чтобы успеть зафиксировать прибыль до неизбежного обвала

Цены промышленных металлов одна за другой достигают многолетних рекордов. Цинк подорожал до десятилетних максимумов, алюминий – до трехлетних. Стремительно растут никель, медь, ванадий и золото (см. график).

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