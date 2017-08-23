Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Взлет накануне падения
Цены металлов бьют рекорды
Эксперты советуют инвестировать сейчас, чтобы успеть зафиксировать прибыль до неизбежного обвала
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Металлы дорожают немыслимыми темпами
Andrey Rudakov/Bloomberg
Цены промышленных металлов одна за другой достигают многолетних рекордов. Цинк подорожал до десятилетних максимумов, алюминий – до трехлетних. Стремительно растут никель, медь, ванадий и золото (см. график).
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