Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: «36,6» пришла прямо на завод
«Аптечная сеть 36,6» покупает напрямую у производителей почти три четверти товаров
Это экономически не обоснованно, считают конкуренты
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Аптечная сеть «36,6» считает, что закупать лекарства напрямую у заводов выгоднее – цены ниже, отсрочка платежа больше
Максим Стулов / Ведомости
Мода на прямые контракты волнообразна: сейчас волна идет вверх, говорит Леонид Конобеев, совладелец группы «Катрен», в которую входит и одноименный дистрибутор лекарств. Прямые контракты позволяют снизить зависимость от дистрибуторов и лучше контролировать товарные остатки, объясняет представитель «36,6». К тому же цены напрямую от производителей, как правило, ниже, отметил он, не раскрыв деталей. Плюс такой схемы – в более длинной отсрочке платежа, которую производитель дает аптечной сети, замечает топ-менеджер одной из аптечных сетей: от дистрибутора она в среднем 30–60 дней, от производителя – до 90 дней.
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