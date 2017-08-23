Промышленность
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: «36,6» пришла прямо на завод

«Аптечная сеть 36,6» покупает напрямую у производителей почти три четверти товаров

Это экономически не обоснованно, считают конкуренты

Мода на прямые контракты волнообразна: сейчас волна идет вверх, говорит Леонид Конобеев, совладелец группы «Катрен», в которую входит и одноименный дистрибутор лекарств. Прямые контракты позволяют снизить зависимость от дистрибуторов и лучше контролировать товарные остатки, объясняет представитель «36,6». К тому же цены напрямую от производителей, как правило, ниже, отметил он, не раскрыв деталей. Плюс такой схемы – в более длинной отсрочке платежа, которую производитель дает аптечной сети, замечает топ-менеджер одной из аптечных сетей: от дистрибутора она в среднем 30–60 дней, от производителя – до 90 дней.

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