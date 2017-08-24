Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Черкизово» поправило прибыль
У «Черкизово» рекордная прибыль с начала кризиса
Компания сэкономила на сырье благодаря укреплению рубля
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Люди стали меньше экономить на мясных продуктах
Денис Абрамов / Ведомости
Группа «Черкизово» отчиталась о результатах по МСФО за первое полугодие 2017 г.: ее консолидированная выручка выросла на 12% до 43,3 млрд руб., чистая прибыль – в 5 раз до 5,1 млрд руб. При этом во II квартале компания заработала 3,2 млрд руб. чистой прибыли – это рекордный квартальный показатель с 2015 г., когда «Черкизово» начало отчитываться по МСФО (см. график).
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