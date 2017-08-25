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Михаил Прохоров откажется от услуг «Газпрома» Станислав Красильников / ТАСС

«Квадра» (входит в «Онэксим» Михаила Прохорова) планирует отказаться от газа «Газпрома» и закупать газ у «Новатэка». По данным «СПАРК-Интерфакса», «Квадра» купит у «Новатэка» до 31 декабря 2020 г. газа на 3,4 млрд руб. Газ нужен для двух новых объектов «Квадры»: Дягилевской и Алексинской ТЭЦ. На них установлены новые газотурбинные энергоблоки Siemens.