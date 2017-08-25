Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Турбины Siemens выберут «Новатэк»
Михаил Прохоров откажется от услуг «Газпрома»
Его генерирующая компания «Квадра» будет покупать газ у «Новатэка»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Михаил Прохоров откажется от услуг «Газпрома»
Станислав Красильников / ТАСС
«Квадра» (входит в «Онэксим» Михаила Прохорова) планирует отказаться от газа «Газпрома» и закупать газ у «Новатэка». По данным «СПАРК-Интерфакса», «Квадра» купит у «Новатэка» до 31 декабря 2020 г. газа на 3,4 млрд руб. Газ нужен для двух новых объектов «Квадры»: Дягилевской и Алексинской ТЭЦ. На них установлены новые газотурбинные энергоблоки Siemens.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}