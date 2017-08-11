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Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: «Квадра» попала под подозрение

«Квадра» Михаила Прохорова подозревается в манипуляциях

«Совет рынка» просит выяснить, не завышала ли компания цену на электроэнергию

Организатор торгов электроэнергией – некоммерческое партнерство «Совет рынка» заподозрило «Квадру» (входит в «Онэксим» Прохорова) в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Об этом зампред правления «Совета рынка» Наталия Заикина уведомила гендиректора «Квадры» Юрия Пимонова («Ведомости» ознакомились с копией письма от 23 мая).

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