Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: «Квадра» снова опаздывает
«Квадра» может сорвать запуск электростанций
После завершения всех строек «Онэксим» Михаила Прохорова собирается продать энергокомпанию
- Иван Песчинский
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Квадра» снова не успевает достроить станции в срок
Денис Абрамов / Ведомости
У «Квадры» (контролируется группой «Онэксим» Михаила Прохорова) снова могут возникнуть проблемы с реализацией в срок проектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Компания рискует не успеть вовремя запустить энергоблоки на Алексинской ТЭЦ (115 МВт) и Воронежской ТЭЦ (223 МВт). Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к «Совету рынка», источник в одном из банков – кредиторов компании и источник в группе «Онэксим».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}