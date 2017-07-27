«Квадра» может сорвать запуск электростанций

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: «Квадра» снова опаздывает

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«Квадра» снова не успевает достроить станции в срок Денис Абрамов / Ведомости

У «Квадры» (контролируется группой «Онэксим» Михаила Прохорова) снова могут возникнуть проблемы с реализацией в срок проектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Компания рискует не успеть вовремя запустить энергоблоки на Алексинской ТЭЦ (115 МВт) и Воронежской ТЭЦ (223 МВт). Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к «Совету рынка», источник в одном из банков – кредиторов компании и источник в группе «Онэксим».