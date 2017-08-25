Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Россия осиротеет без Mamas & Papas

Сеть Mamas & Papas покидает Россию

Ее последний магазин закроется в торговом центре «Европейский» 1 сентября

Сеть магазинов детских товаров Mamas & Papas уходит из России, рассказал человек, знакомый с планами компании Ideas4Retail, которая управляет магазинами сети по франшизе. Об этом известно также двум консультантам по недвижимости, слышавшим о закрытии Mamas & Papas от сотрудников ее российского франчайзи. Последний магазин Mamas & Papas, как уточнил его сотрудник, закроется 1 сентября 2017 г. в Москве, в торговом центре (ТЦ) «Европейский».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике