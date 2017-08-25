Сеть Mamas & Papas покидает Россию

Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Россия осиротеет без Mamas & Papas

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Британский ритейлер Mamas & Papas основан в 1981 г. и специализируется на товарах для младенцев и беременных Д. Абрамов / Ведомости

Сеть магазинов детских товаров Mamas & Papas уходит из России, рассказал человек, знакомый с планами компании Ideas4Retail, которая управляет магазинами сети по франшизе. Об этом известно также двум консультантам по недвижимости, слышавшим о закрытии Mamas & Papas от сотрудников ее российского франчайзи. Последний магазин Mamas & Papas, как уточнил его сотрудник, закроется 1 сентября 2017 г. в Москве, в торговом центре (ТЦ) «Европейский».