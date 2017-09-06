«Газпром» потратит 340 млн евро на строительство продолжения «Турецкого потока» в Турции

Контракт мог быть подписан, когда компания еще не имела всех подтверждений от властей страны

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До сих пор не определен дальнейший маршрут второй нитки «Турецкого потока», по которому газ может поставляться в Центральную и Южную Европу Евгений Разумный / Ведомости

Оператор проекта строительства «Турецкого потока» – 100%-ная «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. подписала с британской компанией Petrofac контракт на строительство наземных трубопроводов и приемного терминала газа рядом с населенным пунктом Кыйыкёй на северо-западе Турции. Сумма сделки – 340 млн евро, говорится в сообщении британской компании. Представитель «Газпрома» подтвердил факт заключения контракта, отказавшись от дальнейших комментариев.

Терминал должен быть готов к вводу в эксплуатацию не позднее декабря 2019 г., говорится в сообщении Petrofac. Он будет рассчитан на прием и прокачку 31,5 млрд куб. м газа в год, что соответствует суммарной заявленной мощности обеих ниток «Турецкого потока». Первая будет поставлять газ для внутренних нужд Турции, по второй газ будет идти в Европу. Когда предполагается начать непосредственные строительные работы, Petrofac не сообщает.

Когда был подписан контракт, в сообщении Petrofac не говорится. Но в нем указано, что команды обеих компаний начали трудиться над проектом пять месяцев назад, т. е.в апреле. При этом еще в июле сообщалось о том, что подтверждения со стороны Турции о точке выхода нового газопровода на берег нет. О его получении министр энергетики России Александр Новак сообщил лишь две недели назад, 18 августа. Представитель Petrofac не ответил на запрос «Ведомостей».

«Изначально согласовывалась точка севернее поселка Кыйыкёй, об этом договорились, и турецкие партнеры подтвердили эту точку. Она наиболее эффективна, оптимальна с экономической и географической точки зрения», – сказал Новак. Но и это решение финальным не является, следует из слов министра. Тогда же Новак сообщил, что оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), которую «Газпром» направил в Турцию, еще рассматривается. «Надеемся, что в ближайшее время будут окончательно по ней приняты положительные заключения», – цитировал слова Новака «Интерфакс».

Кроме того, до сих пор не определен дальнейший маршрут второй нитки «Турецкого потока», по которому газ может поставляться в Центральную и Южную Европу. Переговоры ведутся со многими странами, «заинтересованными в получении российского газа», говорил в августе Новак, в том числе с Грецией, Италией, Болгарией.

Petrofac Инжиниринговая компания

Финансовые показатели (2016 Г.):

Выручка – $7,8 млрд,

Чистая прибыль – $320 млн,

Портфель заказов – $14,3 млрд.

«Главное – чтобы в первую очередь были получены необходимые подтверждения касательно Евросоюза и Еврокомиссии, чтобы были гарантии реализации этих дорогостоящих инфраструктурных проектов», – передавал слова Новака «Интерфакс».

Стоимость контракта является вполне рыночной, говорит директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Но подписывать его до получения всех разрешений было опрометчиво. «До сих пор отсутствующее заключение по ОВОС – это риск», – говорит Корчемкин. Кроме того, смысла в строительстве компрессорной станции (входит в состав терминала) такой мощности эксперт не видит. «Вероятность соглашения с ЕС по второй нитке [«Турецкого потока»] близка к нулю», – считает Корчемкин. «Скорее всего, «Газпром» не будет строить компрессорную станцию на всю мощность. Не будет устанавливать сразу все турбины», – предполагает Корчемкин.

То, что Petrofac сообщила о подписании контракта по «Турецкому потоку» спустя месяц после введения новых американских санкций, говорит об уверенности компании в своих силах, предполагает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «Бизнес у Petrofac не глобальный, портфель контрактов сосредоточен в первую очередь в Азии и Северной Африке, – отмечает эксперт. – Соответственно, и вероятность возникновения проблем в случае введения санкций в отношении проекта не так велика, как для компаний с глобальным присутствием». Кроме того, Petrofac привычно работать с национальными нефтегазовыми компаниями, в том числе с теми, деятельность которых не всегда и не до конца прозрачна, что говорит о более терпимом отношении к риску, рассуждает Маринченко.

Это уже третий контракт Petrofac со структурами «Газпрома». По заказу «Газпром нефти» британская компания строила под ключ центральный пункт сбора нефти на иракском месторождении Бадра, а в 2013 г. получила контракт на его обслуживание ($329 млн и $95 млн соответственно).