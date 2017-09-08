Арам Габрелянов назвал спонсоров ФК «Арарат» Артем Житенев / РИА Новости

Акционер и гендиректор холдинга News Media Арам Габрелянов назвал изданию Sports.ru спонсоров футбольного клуба «Арарат». Клуб был основан в марте 2017 г. и заключил контракты с бывшими игроками сборной России по футболу – Романом Павлюченко и Маратом Измайловым. После восьми туров клуб занимает первое место в зоне «Центр» в Профессиональной футбольной лиге.

По словам Габрелянова, «идейными вдохновителями» клуба являются два армянских бизнесмена - миллиардер Самвел Карапетян (основатель ГК «Ташир») и Камо Авагумян (совладелец компании «Авилон»). Именно их Sports.ru называет и главными спонсорами.

Журнал Forbes оценивает состояние Карапетяна в $3,4 млрд. Он единственный владелец группы «Ташир», которой принадлежит более 2,5 млн кв. м торговых центров, гостиниц, офисов и складов. В том числе «Ташир» владеет торгово-развлекательными центрами «РИО» и торговой галереей «Гранд-Марина» в Сочи. Дочь Карапетяна управляет принадлежащей «Таширу» сетью кинотеатров «Синема стар» (включает 133 зала в 16 городах России и Армении). Габрелянов рассказал Sports.ru, что у Карапетяна был свой футбольный проект - калужский «Ташир», просуществовавший два сезона в 2002-2003 гг.

Основной актив Авагумяна - автодилер ГК «Авилон». Как писала «Медуза», он является совладельцем (21,25%) греческой гостиницы Pomegranate Wellness Spa, долей в которой владеет также сын генпрокурора России Артем Чайка. Помимо этого он официальный представитель Генеральной прокуратуры Армении в России, а его «Авилон» до 2016 г. продавал дорогие автомобили российским силовым ведомствам. Бизнесмен заявил «Медузе», что «Авилон» не аффилирован с Генпрокуратурой, а инвестицию в Pomegranate ему подсказал Карапетян.

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил 5 сентября, что команда будет расформирована из-за финансовых проблем. За несколько дней до этого клуб покинул его президент Валерей Оганесян. Финансовая проверка в клубе показала, что перед этим он снял со счета клуба 20 млн руб. без соответствующих документов. Сам Оганесян тогда дал (позднее удаленное) интервью «Матч ТВ», рассказав, что вложил в клуб свои средства, а спонсоры пытаются отобрать у него «Арарат».

Габрелянов заявил Sports.ru, что Оганесян не вкладывал в «Арарат» свои деньги, а 20 млн уже вернул. «Может быть, он разве что пошел и зарегистрировал там за 3000 руб. какую-то фирму… Но теперь конфликт разрешился, и я все забыл. Валерий признал свою вину в том, что забрал деньги, уже все вернул и извинился. У меня было одно условие – чтобы он извинился перед командой и вернул все так, как было», - отметил он.

По данным издания, именно Габрелянов - главное лицо футбольного клуба «Арарат», ведущее отношения со спонсорами, а единственный официальный владелец «Арарата», экс-президент Валерий Оганесян, – формальное лицо.

«Арарату» скоро предстоит смена топ-менеджмента, утверждает Sports.ru: Оганесяна сменит давний партнер Габрелянова Игорь Коротков, бывший главным редактором газеты «Жизнь». Отсутствие у Короткова опыта работы в спорте Габрелянов не считает проблемой. «Его работа – просто организационная, он в футболе не сильный специалист, это немножко другое. Нужны ли ему футбольные советники? Да нет, у нас все это в команде есть. Сейчас главная проблема – чтобы ребята сыгрались и немножко вошли в физическую форму», - сказал ресурсу сам медиамагнат.