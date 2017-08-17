«Матч ТВ» опроверг информацию Sports.ru о платных приглашениях футбольных клубов

Как сообщает Sports.ru, телеканал «Матч ТВ» предлагает футбольным клубам заплатить за приглашение в эфир. Это следует из презентации канала о передачах, которая была разослана клубам РФПЛ, документ есть в распоряжении издания. Так, за приглашение в программу «После футбола с Георгием Черданцевым» придется заплатить «от 1 млн руб. за эпизод в зависимости от хронометража», а приглашение на реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» (2 сезон) – от 2 млн руб. за эпизод.

«Матч ТВ» решительно опроверг эту информацию. «Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения», - говорится в сообщении канала. Информацию о платных приглашениях опровергли и основные футбольные клубы.

«Матч ТВ» входит в «Газпром медиа» (группа Газпромбанка). По итогам прошлого года «Национальный спортивный телеканал» получил убыток в 1,7 млрд руб.

В конце мая «Матч ТВ» подал иск в Мосгорсуд о нарушении авторских прав в отношении Sports.ru. «Матч» потребовал, чтобы Sports.ru перестал «размещать информацию, которая позволяет получать доступ к фрагментам спортивных трансляций», которые показывают каналы субхолдинга, писали «Ведомости». В свою очередь, Sports.ru также подал иск против «Матч ТВ», по словам гендиректора Sports.ru Дмитрия Навоши, иск «зеркально повторял» иск субхолдинга «Газпром-медиа».