Телеканалу «Матч ТВ» могут выделить почти миллиард рублей на показ Универсиады

Правительство России намерено выделить «Национальному спортивному телеканалу» (оператору «Матч-ТВ» ) 988 млн руб. на трансляцию соревнований Универсиады 2019 г. в Красноярске. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается утвердить правила предоставления субсидий «на финансовое обеспечение расходов на производство международного телевизионного сигнала» и на трансляцию Зимней универсиады 2019 г. ‎в Красноярске. Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Эти средства пойдут на аренду оборудования, получение лицензий, разрешений и частот для обеспечения вещания, декорирование студий, оплату транспортных расходов и зарплат и др.

«Матч ТВ» входит в «Газпром медиа» (группа Газпромбанка). По итогам прошлого года «Национальный спортивный телеканал» получил убыток в 1,7 млрд руб.