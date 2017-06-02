Российские телеканалы заплатят за права на ЧМ-2018 в три раза меньше, чем хотела FIFA

М. Стулов / Ведомости

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки сообщила, что достигнута договоренность о покупке российскими каналами прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Она сказала это на сессии ПМЭФ, посвященной экономике спорта. Детали она обещала раскрыть позже. «Так что мы всё покажем», - заверила она. Впрочем, источники «Ведомостей», знакомые с вопросом, утверждают, что соглашения по правам на чемпионат мира между российскими телекомпаниями и FIFA пока нет, стороны торгуются.

Представитель «Матч ТВ» настаивает, что принципиальные договоренности о финансовых параметрах достигнуты по обеим сделкам, договор по правам на Кубок конфедерации находятся на стадии подписания.

Два источника, знакомые с деталями обсуждения, рассказали, что консорциум российских телекомпаний заплатит за права по чемпионату около $36 млн. Показ Кубок конфедераций обойдётся каналам примерно в 3 млн евро.

Изначально FIFA запросила гораздо большую сумму за оба соревнования - около $120 млн, говорили прежде источники «Ведомостей».

Позднее Канделаки подтвердила ТАСС достижение согласия с FIFA по покупке медиаправ на показ игр Кубка конфедераций. По ее словам, контракт предусматривает разделение трансляций между «Матч ТВ» и Первым каналом. В» данное время ведутся переговоры о принципах отбора матчей для их показа на данных федеральных каналах. О достигнутых договоренностях мы сможем сообщить позднее», - сказала Канделаки. Финансовые аспекты сделки она комментировать отказалась, но отметила, что «согласованная стоимость покупки отличается от тех цифр, которые озвучивали некоторые "от анонимного источника"», не уточнив, кого имела в виду.

В апреле Вloomberg со ссылкой на источник сообщал, что российские телеканалы не готовы платить $120 млн за право трансляции матчей и договоренность о трансляции не была достигнута. Такая сумма в три раза превышает сумму продажи прав на показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

В начале марта министр спорта России Павел Колобков говорил, что матчи Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. будут показаны на центральных каналах российского телевидения. «Это долгий процесс торговли с организацией, владеющей правами», - отмечал он.