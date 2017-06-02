На подготовку к Кубку конфедераций и ЧМ-18 петербургский бюджет потратил 100 млрд рублей

Гигантские затраты на стадион сводят экономический эффект к нулю Евгений Егоров / Ведомости

Кубок конфедераций откроется 17 июня матчем футбольных сборных России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург». Всего петербургский стадион, рассчитанный на 68 000 человек, примет четыре матча, в том числе финал турнира 2 июля. В матчах кубка примут участие сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Камеруна, они пройдут с 17 июня по 2 июля. Кроме Петербурга игры пройдут в Москве, Казани и Сочи. Максимум интереса привлекут матчи с участием России, полагает гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша.

За день до матча, в день матча и в день после матча Кубка конфедераций увеличение дневного пассажиропотока в Пулково может составить 10–15%, прогнозирует Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти ВВСС (управляющая компания аэропорта). В целом у аэропорта есть резерв в 30–40%, добавляет он.

Рост туристического потока в связи с Кубком конфедераций может составить до 10%, говорит председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Взрывного роста туризма он не ждет. Мы надеемся на повышение узнаваемости Петербурга в перспективе, говорит Мушкарев.

Перед Кубком конфедераций в Петербурге классифицировано 845 гостиниц на 33 000 номеров, под нужды FIFA (организатор Кубка конфедераций и ЧМ, см. врез) требуется 12 000 номеров, отмечает Мушкарев.

Крупномасштабные спортивные события достаточно редко дают крайне положительный эффект для города в ходе своего проведения: результат в виде повышенных операционных показателей и узнаваемости туристического направления, как правило, отложенный, говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL. Непосредственно во время проведения турниров чаще всего растет средняя цена на номер, но загрузка обычно падает: традиционные туристы в эти моменты избегают приезжать в место проведения таких мероприятий, отмечает она. Это видно и по операционным показателям отелей во время проведения трех последних чемпионатов мира по футболу: загрузка в этих городах падала от 2–3 до 10–15 п. п. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, говорит Веллер. В этом году в июне количество обычных туристов во время проведения Кубка конфедераций может уменьшиться: гостей отпугивают премиальная цена на размещение, возможные сложности с передвижением по городу, дополнительно принимаемые меры безопасности, а в случае со спортивными событиями также особый тип туристов, который представляют собой спортивные фанаты, рассуждает эксперт.

Для фанатов 79,7 млн руб. – во столько обойдется фан-зона для просмотра матчей Кубка конфедераций. Ее организацией на Конюшенной площади, 2, занимается по госконтракту петербургская корпорация PMI

Представители двух отелей признались, что загрузка в этом году уже снизилась достаточно серьезно, но надежда на приезд значительного числа болельщиков остается.

Туристов отпугивает не только ажиотаж, связанный с проведением кубка, но и угроза терактов, говорит Екатерина Шадская, директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии.

Есть опасение, что часть болельщиков может пропустить игры из страха за свою безопасность, особенно после теракта на стадионе в Манчестере, добавляет один из отельеров.

На официальном сайте FIFA указано 20 петербургских отелей класса от 3 до 5 звезд. Забронировать номер на 17 июня на этой неделе можно было только в Corinthia Hotel St. Petersburg (43 694 руб.) и в «Астории» (33 368 руб.). «Radisson Royal Санкт-Петербург» входит в список отелей Кубка конфедераций – 2017, а количество забронированных номеров варьируется в зависимости от дат, передал через пресс-службу Михал Гробельны, генеральный менеджер отеля, не называя число забронированных номеров. Спортивные мероприятия такого уровня, безусловно, влияют на спрос и загрузку отеля и в некоторой степени это затрудняет планирование, признает он, добавляя, что опирается на прежний успешный опыт. Отель демонстрирует стабильную загрузку во время любых проводящихся в Петербурге крупных мероприятий, например таких, как экономический форум, отмечает он. Ценообразование отеля Domina St. Petersburg не предполагает специального повышения цен в преддверии кубка, оно зависит от рыночной конъюнктуры и стратегии компании, отмечает его гендиректор Кристина Кузнецова.

Сеть CoffeeShop закладывает увеличение выручки петербургских кофеен в июне в связи с Кубком конфедераций на 2 млн руб., в процентном соотношении прирост незначительный, но это возможность привлечь новых гостей, говорит Анна Арановская, руководитель отдела маркетинга CoffeeShop Company. По ее словам, в кофейнях будут идти трансляции матчей кубка. В Петербурге расположена 31 из 96 кофеен сети. Ginza Project ожидает увеличения потока гостей в дни проведения кубка в 1,5 раза, передал через представителя совладелец холдинга Ginza Project Вадим Лапин. На столько же, по его прогнозам, вырастет средний чек. По словам Лапина, рестораны холдинга поддержат турнир трансляциями, комплиментами и специальными предложениями для болельщиков. В ресторане «Маймун» пройдет игра «Угадай счет – получи скидку» до 50%, в ресторане «Пряности & радости» на Васильевском острове для болельщиков действует скидка в 15% на все виды шашлыка и пива и др.

«Таксовичкоф» ожидает в июне роста продаж ориентировочно на 20% с пиками в дни матчей, сообщает пресс-служба сервиса такси. Специально для кубка «Таксовичкоф» готовит обновление приложения, которое облегчит заказ такси для иностранных гостей, говорит представитель компании. По ее словам, цены на поездки в дни кубка останутся прежними.

Масштаб экономического эффекта от проведения турнира зависит от уровня готовности региона к нему, говорит директор Центра стратегических исследований в области спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Илья Солнцев. По его словам, такие крупные события, как чемпионат мира по футболу, требуют строительства не только спортивных объектов (стадионов и тренировочных баз), но и транспортной, инженерной и гостиничной инфраструктуры. Страны, где все это есть, имеют шанс выйти в плюс, но в Петербурге все пришлось строить с нуля, отмечает Солнцев.

На подготовку к Кубку конфедераций и ЧМ-2018 Петербург затратил более 100 млрд руб. Почти половина пошла на строительство стадиона «Санкт-Петербург». Оно началось в 2007 г. и обошлось, по последним оценкам, примерно в 43 млрд руб. Стадион был введен в эксплуатацию в декабре 2016 г., его строительство сопровождали конфликты, судебные разбирательства и расторжение договоров с подрядчиками. Работы на стадионе еще продолжаются – сдаются в эксплуатацию инженерные системы стадиона, приводится в надлежащее состояние газон. 22 апреля и 7 мая на стадионе состоялись два матча «Зенита» с «Уралом» и «Тереком» соответственно. Матч с «Краснодаром», назначенный на 17 мая, был перенесен на стадион «Петровский» из-за проблем с газоном, который вызвал серьезные нарекания у игроков и экспертов. В итоге трава была срезана, и на арену уложили рулонный газон. Он обошелся в 12 млн руб., включая 3 млн руб. на установку.

Билет на кубок Кубок конфедераций FIFA проводится с 1988 г. (до 1997 г. – Кубок Фахда) в стране – организаторе чемпионата мира за год до чемпионата. В Кубке участвуют восемь команд, в том числе шесть победителей континентальных чемпионатов, победитель ЧМ и команда страны-организатора.

Стоимость дорог и других транспортных объектов, которые городская администрация построила и строит к Кубку конфедераций и ЧМ-2018, составляет около 1 млрд евро, сообщал в середине мая председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По данным КРТИ, в числе этих объектов – станция метро «Новокрестовская» (36,8 млрд руб.), развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (12,3 млрд руб.), съезд с ЗСД на наб. Макарова (709,6 млн руб.). В строительство Яхтенного моста, ведущего к стадиону «Санкт-Петербург», 1,85 млрд руб. вложили петербургские строительные компании.

На транспортное обеспечение Кубка конфедераций выделено еще более 11,5 млрд руб., сообщила пресс-служба комитета по транспорту. В эту сумму входит закупка 125 автобусов, которые будут работать шаттлами во время кубка (2,2 млрд руб.), 19 трамваев (895,2 млн руб.), 354 вагонов метрополитена. Еще 103,5 млн руб. выделено на возмещение затрат на перевозку болельщиков и волонтеров. Председатель комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что болельщики с билетами на стадион смогут бесплатно пользоваться городским транспортом в дни матчей, а волонтеры – в течение месяца. Транспортные ограничения в городе – на улицах и на реках и каналах – будут действовать только вблизи стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, также в дни матчей будет ограничен въезд в город заказного автобусного транспорта, не согласованного с организаторами.

Затраты на транспорт и инфраструктуру проведением чемпионатов не окупятся, но все останется в городе, всем этим будут пользоваться жители, говорит Головин.

В целом регион получает мощный импульс для развития и хорошую базу для проведения спортивных соревнований в будущем, но окупить затраты бюджета практически невозможно, говорит Солнцев. Есть прямые выгоды – продажа билетов, прав на телетрансляцию, рекламы, еды, напитков и атрибутики (большую часть этих доходов получает FIFA, но страна-хозяйка вправе рассчитывать на определенную долю), а также косвенные выгоды – рост заполняемости отелей, открытие новых компаний, занимающихся обслуживанием потребностей стадиона, поставкой еды и напитков, производством атрибутики, отмечает он. Среди косвенных эффектов часто выделяют снижение безработицы, рост туристов, оживление деловой активности в целом, повышение имиджа страны, солидарности в обществе (при условии, что все пройдет хорошо), улучшение спортивных достижений – организация домашних соревнований часто обеспечивает преимущество, популяризация спорта, перечисляет он. Но, учитывая стоимость строительства стадиона, для Петербурга положительный экономический эффект (если считать его как разницу доходов и расходов) исключен, оценивает Солнцев.