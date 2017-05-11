Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: От редакции: Кубок безопасности
Кубок безопасности
Россия встретит Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу во всеоружии
- Мария Железнова
- / Ведомости
Президентский указ об усилении мер безопасности во время футбольных Кубка конфедераций (КК) в 2017 г. и чемпионата мира (ЧМ) в 2018 г. демонстрирует желание государства контролировать больше, чем оно в состоянии. Жесткие требования к регистрации российских и иностранных болельщиков, ограничения на автобусные перевозки и требование согласовывать все пикеты и митинги с ФСБ в дюжине российских городов не гарантируют абсолютной безопасности соревнований, даже если все пункты указа будут в полной мере реализованы. Но дают лишний повод говорить об ограничении гражданских свобод под предлогом борьбы с терроризмом.
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