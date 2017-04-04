Российские телеканалы отказались платить ФИФА $120 млн за права на трансляцию ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) еще не достигла договоренностей с российскими телеканалами об условиях показа матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно его информации, российские телеканалы не готовы платить $120 млн за право трансляции матчей. Такая сумма в три раза превышает сумму продажи прав на показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

В начале марта министр спорта России Павел Колобков говорил, что матчи Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. будут показаны на центральных каналах российского телевидения. «Это долгий процесс торговли с организацией, владеющей правами», - отмечал он.