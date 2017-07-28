«Матч ТВ» закончил первый полноценный год с убытком в 1,7 млрд рублей

Выручка «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ») по РСБУ в 2016 г. составила 13,04 млрд руб., следует из базы «СПАРК-Интерфакса». Прошлый год был первым полноценным годом для телеканала, который начал работу с ноября 2015 г. За два месяца 2015 г. «Матч ТВ» заработал 785,8 млн руб.

Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» в 2016 г. вырос до 1,74 млрд руб. с 1,24 млрд в 2015 г.

«Матч ТВ» входит в «Газпром медиа» (группа Газпромбанка). Медиа-бизнес в прошлом году был основным генератором убытков для Газпромбанка: от банковского бизнеса группа получила 74,1 млрд прибыли, от небанковского — 44,7 млрд руб. убытков, в том числе 28,4 млрд руб. из этой суммы приходится на медиа.