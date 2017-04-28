«Первый канал» перестал публиковать отчетность

«Первый канал» не опубликовал в апреле годовую отчетность, как это делал последние пять лет, следует из данных на e-disclosure.ru, сайта раскрытия корпоративной информации. Представитель «Первого канала» подтвердил, что компания перестала раскрывать финансовые результаты. В прошлом декабре «Первый канал» сменил форму собственности и теперь является не открытым акционерным обществом (ОАО), а непубличным акционерным обществом (АО), указывает он. По его словам, в отличие от ОАО, непубличное общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность лишь в том случае, если выпускает облигации или если у компании больше 50 акционеров. «Первый канал» под эти требования не подпадает.

«Первый канал» вместе с «Россией 1» (входит в ВГТРК) и НТВ (входит в «Газпром-медиа») – три самых популярных канала в стране. Контрольный пакет «Первого канала» принадлежит государству, 25% – у «Национальной медиа группы», остальное – у структур Романа Абрамовича.

«Первый» - крупнейший по доходам телеканал в стране. В 2015 г. его выручка снизилась на 12% до 26,5 млрд руб., рекламные доходы (без учета спонсорства) – на 15,6%, следует из отчетности канала, опубликованной прошлой весной. Рынок ТВ-рекламы в России при этом сократился на 14% до 136,7 млрд руб., сообщала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). В 2014-2015 гг. «Первый канал» был нерентабельным бизнесом, его чистый убыток в 2015 г. составил 92,3 млн руб. При этом общая задолженность канала перед производителями шоу и сериалов выросла в том же году до 10 млрд руб.

В прошлом году перестал публиковать отчетность другой крупный российский канал – СТС. Точнее, перестал публиковать отчетность холдинг «СТС Медиа», который раскрывал в документах и цифры по своему телеканалу СТС. В 2016 г. холдинг сменил собственников и ушел с американской биржи NASDAQ. В недавнем интервью «Коммерсанту» гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов лишь сообщил, что в 2016 г. OIBDA холдинга выросла в 3,5 раза, но никаких абсолютных цифр не привел. Финансовые результаты компании за 2016 г. публиковаться не будут, подтвердил «Ведомостям» представитель «СТС Медиа».

Финансовые результаты «Газпром-медиа» каждый квартал публикует его единственный акционер Газпромбанк, но в этой отчетности не приводятся данные по отдельным телеканалам. ФГУП ВГТРК отчетность не публикует.

Теперь единственная возможность узнать о финансовых результатах каналов из внешних источников – это данные, которые телекомпании передают Росстату и которые публикуются, к примеру, в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Обычно это происходит в июне - июле. Но таким образом публикуется лишь небольшая часть данных – прежде всего выручка, себестоимость и чистая прибыль или убыток.