Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: «Газпром-медиа» расскажет о кино
«Газпром-медиа» запустила аналог «Кинопоиска» и «Афиши»
Новый проект называется «Вокруг кино»
- Екатерина Брызгалова
- / Ведомости
«Газпром-медиа» запустила аналог «Кинопоиска» и «Афиши»
А. Гордеев / Ведомости
Онлайн-телегид «Вокруг ТВ» (входит в «Газпром-медиа») запустил проект «Вокруг кино», рассказала представитель медиахолдинга Ирина Осадчая. Пока это рубрика на сайте «Вокруг ТВ», которая постепенно станет отдельным проектом, уточнила она. Почти 80% посетителей «Вокруг ТВ» интересуются кино, указывает Осадчая: «Им интересны новости как о звездах кино, так и о самих российских фильмах».
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