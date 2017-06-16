Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: «Газпром-медиа» расскажет о кино

«Газпром-медиа» запустила аналог «Кинопоиска» и «Афиши» А. Гордеев / Ведомости

Онлайн-телегид «Вокруг ТВ» (входит в «Газпром-медиа») запустил проект «Вокруг кино», рассказала представитель медиахолдинга Ирина Осадчая. Пока это рубрика на сайте «Вокруг ТВ», которая постепенно станет отдельным проектом, уточнила она. Почти 80% посетителей «Вокруг ТВ» интересуются кино, указывает Осадчая: «Им интересны новости как о звездах кино, так и о самих российских фильмах».