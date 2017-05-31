«Газпром-медиа» в I квартале увеличила выручку на 11% до 20,7 млрд рублей

Выручка холдинга «Газпром-медиа» по МСФО в I квартале 2017 г. выросла на 11% по сравнению с показателем за I квартал 2016 г., до 20,72 млрд руб. Чистая прибыль по итогам января-марта составила 379 млн руб. по сравнению с убытком в 1,708 млрд руб. годом ранее, сообщил медиахолдинг.

Операционная прибыль увеличилась до 2,481 млрд руб. с 57 млн руб. OIBDA повысилась в четыре раза до 3,837 млрд руб.

Как отмечается в сообщении, рост выручки «Газпром-медиа» в I квартале обеспечили продажи рекламы на эфирных и тематических каналах, увеличение доходов от кинопроката и дистрибуции платного телевидения.

Основной вклад в консолидированную выручку вносит сегмент «ГПМ развлекательное ТВ», объединяющий развлекательные телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница», ТНТ4 и 2х2. Также выросли доходы спортивного вещания (сегмент «ГПМ Матч»), радиостанций («ГМП радио») и кино и тематического телевидения (ГПМ КИТ).

Доходы сегмента кино и тематического телевидения, объединяющего компании «Централ партнершип», «Ред медиа» и киностудию КИТ, выросли на 35% за счет успешных кинорелизов на российском рынке, а также роста доходов от дистрибуции тематических каналов «Ред медиа».

Бокс-офис «Централ партнершип» в I квартале составил 3,9 млрд руб., компания выпустила в прокат 13 фильмов, в том числе «Три икса: мировое господство», «Призрак в доспехах», «Ла-Ла-Ленд».

«Газпром-медиа» (АО «Газпром-медиа холдинг») владеет каналами НТВ, ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, 2х2, «Пятница», «Матч ТВ», платными каналами («Ред медиа»), спутниковым оператором «НТВ Плюс», 10 радиостанциями, издательством «Семь дней», активами в сфере кинопроизводства и дистрибуции («Централ партнершип», «Киностудия КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media), интернет-ресурсами (онлайн-кинотеатры Now.ru и Zoomby).