Один из интернет-порталов «Матч ТВ» заблокирован по решению суда Е. Разумный / Ведомости

В среду Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры против blogs.sportbox.ru, раздела с блогами одного из ресурсов «Матч ТВ». Об этом «Ведомостям» рассказал главный редактор Sports.ru Дмитрий Навоша.

На момент написания статьи по ссылке blogs.sportbox.ru никакого контента не находится, сайт выдает ошибку 404, убедился корреспондент «Ведомостей». Сам сайт sportbox.ru работает. Согласно антипиратскому закону суд передает постановление об обеспечительных мерах в Роскомнадзор и если сайт не удаляет спорный контент, то служба отдает указание интернет-провайдерам о его блокировке.

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша в разговоре с «Ведомостями» указал, что иск к сайту — это ответ на действия самого «Матч ТВ», который в конце мая подал иск в Мосгорсуд о нарушении авторских прав в отношении Sports.ru. «Матч» потребовал, чтобы Sports.ru перестал «размещать информацию, которая позволяет получать доступ к фрагментам спортивных трансляций», которые показывают каналы субхолдинга, следует из копии иска, с ней ознакомились «Ведомости». «Матч» настаивает, что сайт систематически использует такие фрагменты.

Навоша же настаивает, что иск их компании «зеркально повторяет» иск субхолдинга «Газпром-медиа». «Поскольку «Матч ТВ» начал предъявлять претензии в отношении пользовательского контента, мы адресовали свои претензии в отношении пользовательского контента на сайтах субхолдинга, – сказал он «Ведомостям». – Мы не считаем иски и блокировки адекватным способом общения по таким смехотворным вопросам. Но поскольку никакого другого общения нет (несмотря на наши предложения) – альтернативы не видим».

Тогда претнезии «Матча» вызвало то, что в апреле Sports.ru якобы разместил на главной странице фрагмент пиратской трансляции футбольного матча, который шел на канале «Наш спорт» (входит в субхолдинг), объяснял представитель последнего. Если верить скриншоту, переданному «Матчем» в суд, на главной странице Sports.ru под заголовком «Шикарный выстрел Никиты Чичерина» размещалось видео одного из матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по значимости футбольный дивизион в России). Навоша говорил «Ведомостям», что сам портал не размещает нелегальные копии видео: «Cсылки могут постить пользователи, но, как только правообладатели обращаются к нам с претензиями, мы сразу удаляем такие ролики». Он настаивал, что компания несколько месяцев не получала претензий от «Матча». Также Навоша утверждает, что Sports.ru получил права на видеотрансляции ФНЛ от правообладателя – компании «Телеспорт». Она же, по его словам, продала права на эти состязания «Матч ТВ». Но у «Телеспорта» нет собственной трансляции, указывает Навоша, поэтому несколько лет назад Sports.ru получил письменное разрешение от предыдущего менеджмента «НТВ-плюс» на использование видео с матчами ФНЛ, которое создается спортивными каналами «Газпром-медиа». До запуска «Матч ТВ» именно «НТВ-плюс» управлял спортивными каналами в составе «Газпром-медиа».