Sports.ru не будет заблокирован Роскомнадзором: чиновники убедились, что сайт удалил спорное видео

Sports.ru не будет заблокирован Роскомнадзором: чиновники убедились, что сайт удалил спорное видео

Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Спортивная пауза

Роскомнадзор не будет блокировать сайт Sports.ru, поскольку ресурс удалил «противоправный контент», сообщил RNS руководитель этого ведомства Александр Жаров. Вчера служба направила Sports.ru предупреждение о возможной блокировке сайта за нарушение авторских прав, это предварительные обеспечительные меры по иску канала «Матч ТВ». Решение о таких мерах Мосгорсуд принял 14 апреля, следует из базы суда.