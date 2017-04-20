Спортивная пауза

Sports.ru не будет заблокирован Роскомнадзором: чиновники убедились, что сайт удалил спорное видео
Е. Разумный / Ведомости
Роскомнадзор не будет блокировать сайт Sports.ru, поскольку ресурс удалил «противоправный контент», сообщил RNS руководитель этого ведомства Александр Жаров. Вчера служба направила Sports.ru предупреждение о возможной блокировке сайта за нарушение авторских прав, это предварительные обеспечительные меры по иску канала «Матч ТВ». Решение о таких мерах Мосгорсуд принял 14 апреля, следует из базы суда.