Американские санкции сказались на «Газпроме»

«Газпром» – единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод Nord Stream 2

Американские санкции делают финансирование таких проектов, как Nord Stream 2, практически невозможным, заявил сегодня гендиректор OMV Райнер Зееле. По его словам, обязательства по финансированию [строительства трубопровода] вероятно придется пересматривать.

Партнерам по проекту придется больше рассчитывать на собственные средства, больше работать с российскими и азиатскими банками, покрыть 70% проектным финансированием вряд ли удастся, отметил Зееле. «Если из-за санкций банки не дадут ни одного евро - значит, будем рассматривать другие источники финансирования Nord Stream 2, - отметил гендиректор OMV, - вплоть до собственных средств компаний. Это обязательства, которые закреплены подписанным соглашением, и мы их выполним, так же как «Газпром" выполняет свою часть».

Проект «Северный поток – 2» оценивается в 9,5 млрд евро. «Газпром» – единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. Соглашение о такой модели финансирования строительства газопровода было подписано «Газпромом», Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в апреле 2017 г. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

Однако 2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который дает ему право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн.

В отчете «Газпрома» сказано, что потенциальное влияние санкций на деятельность компании в Европе и ее международные проекты «во многом зависит от содержания актов президента и министерства финансов США, которые будут приняты во исполнение данного закона». Сейчас компания проводит оценку возможных последствий.

В июле «Северный поток – 2» получил 324 млн евро от пяти европейских компаний, сообщил «Газпром» в отчете по МСФО за первое полугодие. «Дочерняя организация Nord Stream 2 AG привлекла заемные средства от Wintershall, OMV, Shell, Engie, Uniper в размере 324 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 г.», - говорится в документе.

Всего Nord Stream 2 получил 30% финансирования или 2,9 млрд евро. Около 1,4 млрд евро компания привлекла от европейский партнеров в виде займов, соразмерную сумму инвестировал «Газпром».