«Утконос» начал доставку продуктов в автоматические терминалы

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Сейчас покупатели предпочитают получать еду прямо домой, а продавцы хотят оставлять ее где-нибудь по соседству Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский продавец продуктов в интернете «Утконос» (принадлежит Алексею Мордашову) договорился о партнерстве с оператором доставки PickPoint, сообщили «Ведомостям» представители обеих компаний.

С сентября, на первом этапе сотрудничества, «Утконос» доставляет заказы в 180 постаматов PickPoint – автоматические терминалы, откуда покупатель может его забрать. На этом этапе в терминал нельзя заказать охлажденные или замороженные продукты, табак, алкоголь, лекарства, предупреждает представитель «Утконоса». Доставляется заказ на следующий день, для покупателя услуга бесплатна, минимальный чек – 200 руб., продолжает он, на дом курьер привозит заказ на сумму минимум 1500 руб., доставка заказов дешевле 7000 руб. платная – 249–299 руб.

На следующем этапе – в 2018 г. – «Утконос» и PickPoint хотят установить постаматы с морозильными камерами и продуктоматы, т. е. терминалы только для продовольствия, говорят представители компаний. В первом случае предполагается присоединение новых шкафов к работающим постаматам, говорит гендиректор PickPoint Надежда Романова: «Тестирование мы планируем проводить на сетях до 200 терминалов. В перспективе пяти лет на российском рынке может быть востребовано до 10 000 постаматов с функцией выдачи продуктов питания, в том числе скоропортящихся».

Пока у PickPoint нет автоматов с морозильными камерами, сетует Романова: «И в целом по России можно говорить скорее о тестировании такой доставки, чем о полноценной работе сервиса». «Утконос» установил 27 продуктоматов, до конца года их число удвоится, говорит его представитель.

Качественный продуктомат на 90 ячеек будет стоить около 2 млн руб., оценивает Романова, обычный постамат того же размера с функцией приема платежей стоит около 1 млн руб., можно добиться стоимости продуктомата 1,5 млн руб., считает она. Как «Утконос» и PickPoint будут делить расходы на продуктоматы, стороны не раскрыли. «Рассматриваем несколько моделей финансирования новых проектов», – сказала Романова.

Сентябрьские надежды Гендиректор «Перекрестка» Владимир Сорокин говорил «Интерфаксу» в начале сентября, что интернет-магазин сети в 2018 г. должен показать положительную EBITDA. Х5 начала тестировать онлайн-продажи в «Перекрестке» в начале года. Тогда же, в сентябре, гендиректор «Утконоса» Николай Щербань сообщил «Интерфаксу», что магазин намерен заработать прибыль в 2018 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Нового импульса – 500» (операционная компания «Утконоса») достигла 6,72 млрд руб. (на 27% больше, чем в 2015 г.), чистый убыток сократился в 30 раз до 19,9 млн руб.

«Утконосу» проект интересен тем, что постаматы обеспечивают шаговую доступность заказов, что позволяет стать «магазином по соседству», объясняет гендиректор ритейлера Николай Щербань. Можно протестировать и внедрить несколько моделей доставки продуктов питания, заказанных в интернете, подхватывает Романова: «Это интересно и нам, и отрасли, поскольку позволит в среднесрочной перспективе создать новый сегмент онлайн-торговли».

Сейчас в интернет-торговле продовольствием основная модель доставки – курьерская: на дом доставляется большинство заказов «Утконоса», знает его представитель. Доставка на дом доминирует и у конкурентов «Утконоса» – крупных традиционных ритейлеров, развивающих дистанционную торговлю. 90% интернет-заказов, сделанных в интернет-магазине сети «О’кей», привозят курьеры, сообщил представитель сети, из магазинов товары забирают только 10%.

У «Перекрестка» работает самовывоз интернет-заказов только из одного супермаркета, в Коммунарке, сообщил представитель X5 Retail Group (владеет «Перекрестками»): «Это может быть актуально в магазинах больших форматов, чтобы экономить время при больших закупках, но для «Перекрестка» он [проект] пока не столь актуален».

Через интернет удобно покупать тяжелые товары и товары длительного хранения, в интернет-заказах больше непродовольственных товаров и бакалеи, продолжает представитель X5: «Поэтому клиенты предпочитают доставку на дом, чтобы не нести тяжести самим».

Как и в обычных магазинах, значительная часть интернет-заказов – скоропортящиеся товары. Существенную долю занимают свежие товары повседневного спроса, молочные продукты, фрукты и овощи, говорит представитель X5. «Возможность доставлять скоропортящиеся товары – одно из наших ключевых преимуществ. Именно такие продукты – охлажденное мясо и птица, фрукты, овощи и молочные продукты – пользуются наибольшим спросом у наших покупателей», – вторит ему представитель «О’кей».

Обычные отдельно стоящие пункты выдачи заказов не подходят для продуктов питания, считает представитель «О’кей». «При курьерской доставке, да и при самовывозе из магазина ритейлер может контролировать соблюдение условий хранения до момента получения заказа», – объясняет он.

На зарубежных рынках есть онлайн-торговцы продуктами питания, которые используют для доставки пункты выдачи и терминалы, говорит младший партнер Bain & Company Ростислав Хоменко. Но пока ни один способ доставки не решил фундаментальной проблемы онлайн-торговли продуктами питания – ее убыточности, указывает он. «Люди не готовы платить за сборку и доставку заказа продуктов питания столько, сколько это реально стоит, поэтому как зарубежные, так и российские бизнесы в этой сфере убыточны», – заключает Хоменко.