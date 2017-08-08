Магазин «Утконос» купит склад на 70 000 кв. м на севере Подмосковья
- Антон Филатов
- / Ведомости
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Девелопер складской недвижимости «Логопарк девелопмент» построит для онлайн-ритейлера «Утконос» офисно-складской комплекс на 70 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Гендиректор «Логопарк девелопмента» Андрей Постников и гендиректор «Нового импульса – 50» (работает под брендом «Утконос») Николай Щербань эту информацию подтвердили. По их словам, соглашение на проектирование, строительство, последующую продажу и дальнейшую эксплуатацию комплекса уже подписано. Объект будет реализован примерно на 13 га в Солнечногорском районе Подмосковья как часть проекта логистического комплекса «Логопарк Север» и станет основной платформой «Утконоса» для хранения продукции и формирования и отправки заказов, уточнил Постников. Комплекс, который должен открыться в мае 2018 г., позволит совершать до 25 000 заказов в день, добавил Щербань.
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