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В Петербурге уставный капитал для продавцов алкоголя увеличат до 700 000 рублей А. Гордеев / Ведомости

Комитет по законодательству петербургского заксобрания в пятницу одобрил законопроект об увеличении уставного капитала для продавцов алкоголя с 500 000 до 700 000 руб., сообщил председатель комитета по законодательству депутат Денис Четырбок. Эта мера коснется всех компаний, которые осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, за исключением организаций общественного питания.

Нововведение позволит не допустить на рынок алкоголя непрофессиональных игроков, говорит Денис Четырбок. По его словам, если предприятие продает качественный алкоголь, то стоимость продукции, как правило, в несколько раз превышает размер уставного капитала, поэтому на существующих игроках изменение практически не отразится. К тому же это одна из защитных мер для поставщиков алкоголя, особенно если предприятие берет товар на реализацию, считает депутат.

В Москве размер уставного капитала для продавцов алкоголя - 1 млн руб.

Если поднять планку уставного капитала, бизнесу придется вынуть из оборота ещё 200 000 руб., многим небольшим игрокам это не под силу, говорит консультант по розничным проектам дистрибутора алкоголя «Рост» Василий Петельчук (собственная розничная сеть - Bona Gusto). По его словам, это приведет к тому, что таких ритейлеров возьмут под свое крыло и лицензию дистрибуторы. В итоге магазин будет обязан держать на полке ассортимент по фиксированным ценам только этого дистрибутора, говорит Петельчук. Цены на рынке вырастут, выбор для потребителя станет более скудным, считает он. По его словам, у «Роста» в случае принятия такого закона снизится число клиентов по дистрибуторскому бизнесу, но, скорее всего, вырастет число собственных подлицензионных магазинов.

По данным Германа Шустикова, начальника юридического управления комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга, в Петербурге 1407 продавцов алкоголя попадает под действие законопроекта, из них только 10% имеют уставный капитал равный или более 700 000 руб.

Законопроект совершенно бессмысленный – к уменьшению потребления алкоголя и снижению продаж некачественного алкоголя он не приведет, приведет только к росту цен на алкоголь, так как бизнес будет компенсировать понесенные издержки, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, законопроект ударит в первую очередь по малому бизнесу, крупный бизнес легко найдет необходимые средства для увеличения уставного капитала.