Китайская CEFC рассчитывает на доступ к российскому газу за счет доли в «Роснефти»

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Пока что «Роснефти» доступ к экспортной газовой трубе закрыт Евгений Разумный / Ведомости

Партнерство с «Роснефтью» и Катаром должно обеспечить китайской CEFC доступ к необходимым ресурсам, в том числе к природному газу, сообщило со ссылкой на председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина агентство «Синьхуа». Национальная стратегия предусматривает переход к газовой электрогенерации, а это требует от компании «брать под контроль ресурсы природного газа», говорится в заявлении Цзяньмина. «Роснефть» и CEFC обсуждали поставки газа «Роснефти» китайской компании, подтвердил человек, знакомый с менеджментом обеих компаний, но решения пока не принято. А главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Путину с идеей либерализовать экспорт газа по принципу квотирования – исходя из объемов добычи, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с содержанием предложения.

«Не комментируем традиционно», – ответил на запрос «Ведомостей» пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

О планах CEFC войти в состав акционеров «Роснефти» стало известно в конце августа. 8 сентября швейцарский трейдер Glencore подтвердил, что CEFC купит 14,16% в их совместном с Qatar Investment Authority предприятии – сингапурской QHG Oil. В тот же день Игорь Сечин сообщал, что в продолжение этой сделки «Роснефть» подписала с CEFC документы об участии китайской корпорации в проектах на территории России в качестве миноритарного акционера – в Восточной Сибири; рассматривается также участие китайцев в нефтехимических и других проектах. А «Роснефть» информировала, что стратегическое сотрудничество «Роснефти» и CEFC предусматривает разведку и добычу в Западной и Восточной Сибири.

В 2016 г. потребление газа в Китае, по данным BP, выросло на 7,7% по сравнению с 2015 г. и достигло 210,8 млрд куб. м. В 2017 г. спрос может вырасти еще на 30 млрд куб. м, цитировал «Интерфакс» замдиректора института планирования и инжиниринга компании PetroChina Хань Цзинкуаня, а в начале 2020 гг. спрос на газ в КНР может превысить 300 млрд куб. м в год.

Не Китаем единым В июне 2017 г. «Роснефть» и BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере: BP сможет покупать ее газ с 2019 г. на рынках Европы. Один из топ-менеджеров BP объяснял, что соглашение подписано в расчете на то, что со временем «Роснефть» сможет экспортировать газ. «Сотрудничество с BP обеспечит «Роснефти» эффективный канал для монетизации газа и создаст основу для разработки новых месторождений», – говорил тогда Сечин.

Единственный контракт на поставку российского газа в КНР, о котором доподлинно известно, – между «Газпромом» и другой китайской компанией, CNPC. Поставки по строящемуся для этого газопроводу «Сила Сибири» должны начаться в декабре 2019 г. Как CEFC рассчитывает получать газ из контролируемых совместно с «Роснефтью» месторождений, Е Цзяньмин не сказал. «Роснефть» доступа не то что к «Силе Сибири», а вообще к экспорту трубопроводного газа не имеет: монополия принадлежит «Газпрому». С просьбой либерализовать экспорт газа, в том числе предоставить доступ к «Силе Сибири», «Роснефть» обращалась к правительству неоднократно и предлагала самые разные варианты либерализации, была готова гибко подходить к решению вопроса, знает человек, видевший предложения «Роснефти». Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. Менеджмент компании много раз подчеркивал, что «Роснефть» не конкурент «Газпрому», а единственный конкурент российского газа – сжиженный природный газ.

В начале сентября министр энергетики России Александр Новак сообщал (в интервью РБК ТВ), что вопрос об отмене монополии «Газпрома» на экспорт газа по трубопроводам не рассматривается: вопрос либерализации экспорта обсуждался, концептуально принято решение сохранить эту позицию – «единый экспортный канал, который бы в настоящий период времени давал преимущество для России, для российского бюджета, для трубопроводного газа».

Подсчитать, что будет с бюджетом при либерализации экспорта газа, невозможно, считает аналитик Сбербанка Валерий Нестеров, – многое зависит от объемов, которые за рубеж могут поставить независимые производители, в какой момент и на какой рынок. «Роснефть» претендует на те же рынки, что и «Газпром», продолжает Нестеров, – это создаст в любом случае дополнительную конкуренцию.

Полная либерализация экспорта газа сейчас маловероятна, считает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. «Пустить независимых производителей в трубу – радикальное решение, которое поделит рынок на «до» и «после». Накануне президентских выборов правительство на такой шаг вряд ли пойдет, сейчас важнее сохранить status quo», – уверен Панин. Заявление Цзяньмина – это не попытка продавить решение прямо сейчас, а скорее заявка на возвращение к теме либерализации экспорта, предполагает аналитик. «Вхождение CEFC в состав акционеров «Роснефти» займет еще некоторое время. До выборов тоже недалеко. Вполне допускаю, что предварительные соглашения об экспорте могут существовать уже сейчас. Полгода китайцы могут и подождать», – заключает Панин.