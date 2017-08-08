Новое наступление на «Газпром»
- Владимир Рувинский,
- Андрей Синицын
- / Ведомости
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Странно видеть слово «либерализация» вместе со словами «Совет безопасности России» (поиск по его сайту находит три упоминания: два раза это недопустимость либерализации режима контроля за наркотиками, а один раз – пилотный проект либерализации экспорта-импорта электроэнергии РАО ЕЭС в 2007 г.). Но вот в протоколе заседания межведомственной комиссии Совбеза фигурируют «условия либерализации» экспорта российского газа (см. «Ведомости» от 6.08.2017). Что это? Перестройка?
Конечно, нет. В рамках российской государственной экономики конкурирующих групп влияния это, скорее всего, новая попытка «Роснефти» и «Новатэка» пошатнуть экспортную монополию «Газпрома». Риторика тут простая: претенденты говорят, что допуск их в трубу даст бюджету дополнительные доходы, «Газпром» убеждает, что и он, и бюджет с ним понесут убытки от ценовой конкуренции.
Что означает «либерализация» от Совбеза, не очень понятно. Исключительное право «Газпром» имеет только на экспорт газа по трубопроводу. В протоколе заседания речь идет об экспорте сжиженного природного газа (СПГ). Комиссия отмечает, что производство СПГ в мире растет, что создает угрозу энергетической безопасности страны; нужно постараться войти в число мировых лидеров производства и экспорта СПГ.
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