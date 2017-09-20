Украина ввела санкции против крупнейших российских производителей удобрений

Их обвиняют в финансировании незаконных вооруженных формирований в Донбассе

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Ограничительные меры были введены в отношении нескольких дочерних компаний «Еврохима», в том числе «Невинномысский Азот» (на фото) Руслан Шамуков/ТАСС

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий «Еврохима» и еще более 20 российских компаний.

Соответствующее решение министерства закреплено приказом ведомства № 1383 от 19 сентября.

Ограничительные меры были введены в отношении следующих дочерних компаний «Еврохима»: «Агроцентр Еврохим - Липецк», «Агроцентр Еврохим - Краснодар», «Агроцентр Еврохим - Невинномысск», «Агроцентр Еврохим - Волгоград», «Агроцентр Еврохим - Орел», «Еврохим трейдинг рус», «Невинномысский Азот», АО «МХК Еврохим», Новомосковская акционерная компания «Азот».

Помимо этого Минэкономразвития ввело санкции против таких российских компаний, как «Галактика», «Русагрохим», «Боснис», «Агрохимуниверсал», «Агроцентр-Белгород», «Агрохимцентр-Тамбов», «Рязаньагрохим», «Югагрохим», «Зарайская сельхозхимия», «Аграрник», «Целинскагрохимсервис», «Юг-Бизнеспартнер», «Агрохимуниверсал», «Тандем», АО «Агрохимия», Общество поддержки фермерских хозяйств, «Балттрейдхим».

Санкции были введены по представлению Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины.

«Установлено, что указанные предприятия осуществляют поставку азотных удобрений (аммиачной селитры) на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей вне таможенного контроля через прекращенные или запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе», - рассказали в Генпрокуратуре Украины.

По мнению надзорного ведомства, российские компании за «растаможку поставляемых минеральных удобрений» платили деньги самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В дальнейшем эти деньги шли на финансирование незаконных вооруженных формирований.

На прошлой неделе «Уралхим» попросил Минпромторг запретить ввоз нитратов калия и кальция с территории Украины. В письме компания отмечала, что недобросовестные импортеры завозят в Россию дешевую продукцию низкого качества и продают ее дешевле, чем сам «Уралхим» и другие российские производители («Ведомости» ознакомились с копией письма). В частности, эту продукцию производит и «Еврохим». В 2016 г. «Еврохим» продал 13,6 млн т удобрений и получил выручку $4,37 млрд. На страны СНГ пришлось 8% продаж.

За первые семь месяцев 2017 г. на украинские поставки пришлось до 10% от всего импорта нитрата кальция в Россию. «Сложившаяся ситуация с массовым завозом химических удобрений из Украины свидетельствует о вероятном реэкспорте с территории данного государства агрохимикатов и химических продуктов из третьих стран неизвестного происхождения», - говорится в письме «Уралхима».