«Уралхим» попросил распространить санкции на ввоз химикатов с Украины

«Уралхим» просит распространить действие российского эмбарго на ввоз нитрата кальция и нитрата калия из Украины, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма, отправленного компанией в Минпромторг в начале сентября.

Компания обеспокоена действиями импортеров, которые поставляют с территории Украины химическую продукцию «сомнительного качества», реализуя ее сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям «значительно дешевле» аналогичной продукции «Уралхима», других российских производителей и крупных иностранных концернов.

За первые семь месяцев 2017 г. на украинские поставки пришлось до 10% от всего импорта нитрата кальция в Россию. «Сложившаяся ситуация с массовым завозом химических удобрений из Украины свидетельствует о вероятном реэкспорте с территории данного государства агрохимикатов и химических продуктов из третьих стран неизвестного происхождения», - говорится в письме.

По мнению «Уралхима», риск поставок в Россию некачественных минеральных удобрений объясняется отсутствием у Россельхознадзора с 2011 г. полномочий по пресечению оборота не имеющих госрегистрации пестицидов и агрохимикатов. Помимо этого, из-за разнообразия областей применения нитрат кальция при ввозе в Россию может быть отнесен к разным тарифным группам с различными нормами регулирования оборота - как к 31-й группе ТН ВЭД ЕАЭС (удобрения), так и к 28-й (продукты неорганической химии). Нитрат калия же классифицируется в группе 28, а не в профильной 31-й группе.

В России нитрат кальция также производят «Еврохим» и Буйский химический завод (Костромская область).