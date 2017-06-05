В «Уралхиме» удивлены сообщениям о попытке продать контроль в «Тольяттиазоте»

Менеджмент «Уралхима», а этой компании принадлежит 9,97% «Тольяттиазота», удивлен сообщениям о возможной продаже «Тольяттиазота», так как на имущество предприятия суд наложил арест. Это ТАСС сообщили в «Уралхиме». Собеседник агентства добавил то же, что ранее в «Уралхиме» сказали «Ведомостям»: «Предложения о покупке пакета акций «Тольяттиазота» «Уралхим» не получал». «Наличие подобных предложений на рынке вызывает удивление, поскольку общеизвестно, что по решению суда акции мажоритарных акционеров "Тольяттиазота", а также имущество предприятия арестованы в рамках расследования уголовного дела против руководства и собственников ТоАЗа», - цитирует ТАСС представителя компании.

«Тольяттиазот» – один из крупнейших производителей аммиака в мире. Почти 25 лет с момента приватизации контроль над компанией принадлежит семье Владимира Махлая, который до 2011 г. возглавлял совет директоров «Тольяттиазота». Как узнали «Ведомости», сейчас Махлай-старший и его сын Сергей ищут покупателя на принадлежащие им 71,5% акций. Об этом рассказали четыре топ-менеджера крупных компаний, которые получали предложение приобрести акции, два федеральных чиновника и один банкир.

«Тольяттиазот» более 10 лет находится в состоянии корпоративного конфликта с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина с Махлаями. «Уралхим» купил акции завода в 2008 г. у структур «Реновы». Компания Мазепина требовала предоставить финансовую отчетность и платить дивиденды, но не добилась этого. В 2012 г. по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2008–2011 гг. «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид по заниженным ценам через Ameropa и Nitrochem Distribution (тоже принадлежит Циви). Впоследствии товар реализовывался по рыночным ценам, а прибыль делилась между участниками сговора. Ущерб оценивался в $550 млн. В 2014 г. Басманный суд заочно арестовал совладельцев и руководителей «Тольяттиазота», в том числе обоих Махлаев. В июне 2015 г. Мещанский суд Москвы в качестве обеспечения арестовал акции «Тольяттиазота» номинальной стоимостью 12,5 млн руб., сообщал «Интерфакс». Это соответствует 12,8% капитала «Тольяттиазота».