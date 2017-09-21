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Статья опубликована в № 4412 от 21.09.2017 под заголовком: «Роснефтегаз» собрал нефтесервисы

«Роснефтегаз» собрал активы для создания «национального чемпиона»

На базе переданных госкомпании нефтесервисных компаний может быть создан новый крупный игрок

Игорь Сечин предлагал консолидировать на базе «Роснефтегаза» государственные нефтесервисные активы еще в 2012 г., когда был вице-премьером, – чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, создать условия для инвестиций и сохранить рабочие места, говорили источники «Ведомостей».

В 2015 г. Путин подписал указ об увеличении уставного капитала «Роснефтегаза» и о передаче в порядке оплаты новых акций долей в 13 нефтегазовых предприятиях. В перечень вошли «Арктикшельфнефтегаз» (владеет лицензией на Медынско-Варандейский участок в Баренцевом море, запасы более 100 млн т), несколько отраслевых НИИ, а также североосетинский «Роснефть-Артаг».

Передать все предприятия «Роснефтегазу» (его основные активы – 50% плюс 1 акция «Роснефти» и 10,97% «Газпрома») надо было за 9 месяцев, но процесс затянулся. Последний актив – 29,01% «Роснефть-Артаг» (владеет шестью АЗС в Осетии и нефтебазой) был передан «Роснефтегазу» в минувшую среду, раскрыто на e-disclosure.ru.

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По решению Арбитражного суда Северной Осетии от 2004 г. часть акций «Роснефть-Артаг» должна быть продана членам трудового коллектива (597 человек). В 2006 г. между филиалом Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Ростовской области и работниками «Роснефть-Артаг» были заключены договоры купли-продажи, но оформление прав собственности затянулось, а после ликвидации РФФИ и его филиалов – было прервано. В 2016 г. продажу по льготной цене продолжили.

Изначально предполагалось, что «Роснефтегазу» отдадут 43,16% «Роснефть-Артаг», но цифра в указе была названа неверно, ее скорректировали до 42,77%, а в августе 2016 г. доля была снижена до 29,01%, писал «Интерфакс».

Будет ли сейчас создан «национальный чемпион» в нефтесервисных услугах на базе переданных в «Роснефтегаз» активов, представитель компании не говорит. Но создание такого сервиса могло бы пойти на пользу нефтяной отрасли, сказал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Обычно монопольные госкомпании менее эффективны, чем рыночные. Но «Роснефтегаз» мог бы за счет своих нефтесервисов сдержать рост цен на рынке».

Это было бы актуально и с учетом того, что американская Schlumberger пытается купить 51% крупнейшей в России нефтесервисной компании Eurasia Drilling, говорит собеседник в одной из нефтесервисных компаний. Но о подобных планах «Роснефтегаза» он, «к сожалению, не слышал».

Можно ли на базе переданных «Роснефтегазу» активов создать нефтесервисную компанию – вопрос. Три из 10 предприятий в 2015–2016 гг. прошли банкротство, писал «Коммерсантъ», а одно – Пермский завод смазок – ликвидировано, по данным «СПАРК-Интерфакса».

Деньги на нефтесервисную компанию у «Роснефтегаза» быть должны. Компания не публикует отчетности, но из документов «Роснефти» и «Газпрома» следует, что в 2017 г. «Роснефтегаз» мог получить от них 73 млрд руб. дивидендов.

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