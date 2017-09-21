«Роснефтегаз» собрал активы для создания «национального чемпиона»

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Последний актив – 29,01% «Роснефть-Артаг» был передан «Роснефтегазу» 20 сентября НК «Роснефть-Артаг»

Игорь Сечин предлагал консолидировать на базе «Роснефтегаза» государственные нефтесервисные активы еще в 2012 г., когда был вице-премьером, – чтобы повысить конкурентоспособность предприятий, создать условия для инвестиций и сохранить рабочие места, говорили источники «Ведомостей».

В 2015 г. Путин подписал указ об увеличении уставного капитала «Роснефтегаза» и о передаче в порядке оплаты новых акций долей в 13 нефтегазовых предприятиях. В перечень вошли «Арктикшельфнефтегаз» (владеет лицензией на Медынско-Варандейский участок в Баренцевом море, запасы более 100 млн т), несколько отраслевых НИИ, а также североосетинский «Роснефть-Артаг».

Передать все предприятия «Роснефтегазу» (его основные активы – 50% плюс 1 акция «Роснефти» и 10,97% «Газпрома») надо было за 9 месяцев, но процесс затянулся. Последний актив – 29,01% «Роснефть-Артаг» (владеет шестью АЗС в Осетии и нефтебазой) был передан «Роснефтегазу» в минувшую среду, раскрыто на e-disclosure.ru.

Как забыли миноритариев «Роснефть-Артаг» По решению Арбитражного суда Северной Осетии от 2004 г. часть акций «Роснефть-Артаг» должна быть продана членам трудового коллектива (597 человек). В 2006 г. между филиалом Российского фонда федерального имущества (РФФИ) в Ростовской области и работниками «Роснефть-Артаг» были заключены договоры купли-продажи, но оформление прав собственности затянулось, а после ликвидации РФФИ и его филиалов – было прервано. В 2016 г. продажу по льготной цене продолжили.

Изначально предполагалось, что «Роснефтегазу» отдадут 43,16% «Роснефть-Артаг», но цифра в указе была названа неверно, ее скорректировали до 42,77%, а в августе 2016 г. доля была снижена до 29,01%, писал «Интерфакс».

Будет ли сейчас создан «национальный чемпион» в нефтесервисных услугах на базе переданных в «Роснефтегаз» активов, представитель компании не говорит. Но создание такого сервиса могло бы пойти на пользу нефтяной отрасли, сказал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Обычно монопольные госкомпании менее эффективны, чем рыночные. Но «Роснефтегаз» мог бы за счет своих нефтесервисов сдержать рост цен на рынке».

Это было бы актуально и с учетом того, что американская Schlumberger пытается купить 51% крупнейшей в России нефтесервисной компании Eurasia Drilling, говорит собеседник в одной из нефтесервисных компаний. Но о подобных планах «Роснефтегаза» он, «к сожалению, не слышал».

Можно ли на базе переданных «Роснефтегазу» активов создать нефтесервисную компанию – вопрос. Три из 10 предприятий в 2015–2016 гг. прошли банкротство, писал «Коммерсантъ», а одно – Пермский завод смазок – ликвидировано, по данным «СПАРК-Интерфакса».

Деньги на нефтесервисную компанию у «Роснефтегаза» быть должны. Компания не публикует отчетности, но из документов «Роснефти» и «Газпрома» следует, что в 2017 г. «Роснефтегаз» мог получить от них 73 млрд руб. дивидендов.