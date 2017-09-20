Минфин заложил в бюджет повышенные дивиденды от «Роснефтегаза»

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Правительство снова рассчитывает на большие дивиденды госкомпаний Алексей Филиппов / РИА Новости

Правительство ожидает, что в 2018 г. «Роснефтегаз» заплатит дивиденды, не перечисленные в бюджет по итогам 2016 г. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета («Ведомости» ознакомились с ней), утвержденного кабинетом министров в понедельник. Благодаря этому, а также увеличению дивидендов некоторых госкомпаний Минфин рассчитывает, что в 2018 г. эти доходы будут на 129,9 млрд руб. больше, чем в 2017 г., – 406,9 млрд.

Минфин не первый год борется за дивиденды «Роснефтегаза» – это 100%-ная «дочка» Росимущества, которой принадлежит 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». В прошлом году Минфин пытался получить от «Роснефтегаза» все собранные им дивиденды. Но не дождался их вовсе.

По итогам 2016 г. «Роснефтегаз» перечислил в бюджет 717 млрд руб. от продажи 19,5% «Роснефти», кроме того, должен был заплатить дивиденды из прибыли за 2016 г. (в основном от дивидендов «дочек»). Но прибыли у «Роснефтегаза» не оказалось: деньги за акции пришли лишь в этом году, и «Роснефтегаз» показал технический убыток в 90,4 млрд руб.

Минфин продолжил бороться: министр Антон Силуанов в мае обращал внимание на огромную нераспределенную прибыль компании (544 млрд руб. на конец 2016 г., по расчетам Raiffeisenbank). Но министерство проиграло. «Вопрос обсуждался у президента – видимо, президент дал сигнал оставить «Роснефтегаз» пока в покое», – полагает федеральный чиновник.

Сумма на кону растет: «Роснефтегаз» в этом году должен получить больше, чем обычно. «Роснефть» до сих пор отдавала на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, однако летом президент Владимир Путин попросил ее увеличить выплаты до 50%. В этом году компания собирается выплатить промежуточные дивиденды, исходя из нового норматива – 40,6 млрд руб., из которых «Роснефтегазу» достанется половина.

На что идут дивиденды «Роснефтегаз» финансирует приоритетные проекты, о которых правительство иногда забывает, отвечал президент Владимир Путин в прошлом году на вопрос «Ведомостей». Компания инвестирует в проекты в сфере науки и образования, в производство самолетов для региональных линий и авиационного двигателя с большой тягой. Также «Роснефтегаз» финансирует принадлежащую «Роснефти» верфь «Звезда» и строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» (99,99% на 0,01%) предприятие.

В 2018–2020 гг. правительство рассчитывает на рост дивидендов – 406,9 млрд, 425,6 млрд и 456,9 млрд руб. соответственно. Минфин исходит из того, что госкомпании отдадут на дивиденды 50% чистой прибыли. Очень оптимистичная оценка, Минфин уже дважды пытался собрать со всех госкомпаний дивиденды, исходя из этого норматива, но крупнейшим плательщикам дивидендов удавалось избежать этого, отмечает чиновник. В бюджете на 2017 г. были заложены дивиденды в 483,5 млрд руб., но, судя по бюджетным материалам на 2018–2020 гг., сумма оказалась существенно меньше – 277 млрд.

Публично Минфин уже не настаивает на том, чтобы стричь всех под одну гребенку. Правительство будет принимать отдельные решения по дивидендам некоторых ключевых госкомпаний, рассказал Силуанов. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предлагал отказаться от единого подхода: госкомпании платят пониженные дивиденды, ссылаясь на большие инвестпрограммы, поэтому нужно организовать их аудит со стороны независимых экспертов.

«Чиновники устали играть в кошки-мышки с госкомпаниями. И все же 50% были хотя и нереалистичной цифрой, но являлись для Минфина сильной переговорной позицией», – рассуждает чиновник. «И тот факт, что Минфин записал дополнительные поступления от «Роснефтегаза», вовсе не означает, что «Роснефтегаз» их заплатит», – вздыхает другой чиновник. Вполне вероятно, что это обернется выпадающими доходами бюджета – так же как и в этом году, продолжает он: в итоге дыру закрыли дополнительными ненефтегазовыми доходами. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Государство как единственный акционер может принять любое решение о дивидендах «Роснефтегаза», например, забрать всю прибыль, указывает партнер юрфирмы КИАП Антон Самохвалов. Но дивиденды определяются исходя из чистой прибыли, предупреждает он, и, если «Роснефтегаз» покажет убыток или прибыль, недостаточную для таких дивидендов, Минфин не сможет получить то, на что рассчитывает. Министерство может попытаться изъять нераспределенную прибыль, но только если деньги лежат на счетах, отмечает он.