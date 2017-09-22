В Норильске заработал широкополосный доступ в интернет

Норильск был последним крупным городом России, где не было скоростного доступа в сеть

Строительство ВОЛС обошлось «Норникелю» в 2,5 млрд руб. Денис Кожевников / ТАСС

«Норникель» запустил в Норильске широкополосный доступ в интернет. Трасса волоконно-оптической линии связи начала работать в пятницу - символическую кнопку запуска нажали министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Мы ждали этого события долгие годы. Город очень ждал скоростной интернет. Норильск оставался самым крупным городом в России, где не было широкополосного доступа в интернет», - сказал Никифоров. «Мы рады, что приход интернета в Норильск, который сильно поменяет жизнь города, осуществлен с поддержкой компании. Мы гордимся тем, что сделали для норильчан этот проект», - отметил Потанин.

Норильск - последний из крупных городов России, где не было широкополосного доступа в интернет. До сих пор Норильск был подключен к интернету через спутниковый канал, скорость которого составляет 1 гигабайт в секунду.

Из-за сложности проекта - тянуть линию ВОЛС нужно было на 956 км от Нового Уренгоя - за него не решился взяться ни один из операторов «большой тройки» - ни «Ростелеком», ни другие телекоммуникационные компании. Гендиректор «Единства», структуры «Норникеля», которая занималась строительством, Татьяна Мохова подчеркивала, что это уникальный, высокорисковый проект, в том числе из-за сложных погодных условий. Работы велись сезонно - зимой на маршруте ВОЛС температуры опускаются ниже 60 градусов (слова Моховой передавал ТАСС).

Строительство ВОЛС обошлось «Норникелю» в 2,5 млрд руб. Эти вложения не окупятся. Проектная мощность передачи данных - 40 ГБт в секунду. Промышленная эксплуатация канала связи запланирована на II квартал 2018 г. Мощности достаточно для полноценного функционирования как предприятий «Норникеля» на Таймыре, так и мобильных операторов, муниципальных и государственных служб.

«Единство» сейчас заключает договоры с операторами связи, которые осуществляют подключение на «последней миле» жителям Норильска.