Петербургская сеть магазинов косметики «Улыбка радуги» объединяется с казанской «Альпари»

Петербургская сеть магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка радуги» объединяется с казанской «Альпари» Е. Егоров / Ведомости

Петербургская сеть магазинов косметики и бытовой химии «Улыбка радуги» объединяется с казанской «Альпари». О сделке сообщила казанская интернет-газета «Реальное время» со ссылкой на источники, близкие к сети «Альпари».

По данным ЕГРЮЛ, в августе 2017 г. собственником 51% ООО «Авиа-кос» (оператор сети магазинов «Альпари») стало ООО «Северное», которым в свою очередь владеют Андрей Трубицин (85%) и торговый дом «Эра» (15%). Трубицин - основатель торговой сети «Улыбка радуги» и ее совладелец, ТД «Эра» - одно из основных юрлиц «Улыбки радуги».

Дмитрий Костыгин, которому вместе с Августом Мейером принадлежит 51% «Улыбки радуги», подтвердил сделку. По его словам, сделка еще не завершена окончательно и речь идет о слиянии компаний. В «Альпари» в пятницу не ответили на запрос «Ведомостей».

«Альпари» на начало 2017 г. управляла 261 торговым объектом общей торговой площадью более 34 000 кв. м и распределительным центром в Казани, выручка сети в 2016 г. выросла почти на 22% до 3,07 млрд руб. без НДС, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость бизнеса «Альпари» без учета долга составляет более 600 млн руб., а с учетом долга – 350-400 млн руб., оценил он. С учетом премии за контроль стоимость 51% «Альпари» составила не менее 200 млн руб., добавил Бурмистров.

«Альпари» в начале 2017 г. купила московские сети «Бьюти маркет» и «Ситимаркет», выйдя, таким образом, на рынок Москвы. У «Улыбки радуги» - около 500 магазинов в 11 регионах России, в том числе в Петербурге, Москве, Ленинградской, Московской, Калининградской областях и др.

Агрессивный органический рост и финансовая поддержка акционеров сети «Улыбка радуги» с учетом получения контроля над бизнесом сети «Альпари» позволит ей выйти на второе место по количеству торговых объектов, уступая только «Магнит косметик», считает Бурмистров. «Улыбка радуги» становится мощным центром консолидации региональных сетей дрогери, большинство из которых сейчас испытывают проблемы в связи с жесткой конкуренцией со стороны лидера рынка - сети «Магнит косметик», отметил аналитик. Консолидация закупок и ввод СТМ «Улыбки радуги» в ассортимент «Альпари» позволит повысить рентабельность бизнеса «Альпари» не менее чем на 2,2 процентных пункта, то есть с 0,3 до 2,5% по чистой прибыли, прогнозирует Бурмистров. При этом выручка «Улыбки радуги» и «Альпари» по проформе в 2017 г. превысит 25 млрд руб. без НДС, оценил он.

В марте 2017 г. гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин рассказывал, что сеть намерена за три года инвестировать в развитие до 1,5 млрд руб. и увеличить количество магазинов до 1000 точек.

По данным «Infoline-аналитики», в 2016 г. рынок косметики и дрогери в России вырос на 6,5% до 660 млрд руб.